Історія колишнього МНСника, який воює на передовій, вразила мережу

Ілюстративне фото: facebook.com/backandalive/

Поруч із Юрієм "служить" його вірний друг - пес породи хаскі на прізвисько Тагір

Боєць з позивним "Спасатєль" десять років пропрацював в Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зараз Юрій – командир відділення в 57- й окремій мотопіхотній бригаді і виконує бойові завдання на передових позиціях на Донбасі. Історію героя опублікувала благодійна організація "Повернись живим" в Facebook.

Юрій на війні з 2016 року - його перша позиція була в районі Опитного. Він говорить, що не відразу зрозумів, куди саме потрапив - відчути "смак війни" "допомогла" 82-міліметрова міна.

"Спочатку було незвично, але це війна, вона змушує швидше мислити та усвідомлювати, що відбувається. Коли прийшов, хлопці мені все пояснили, показали. І буквально через пару днів в двох метрах від мене впала 82-міліметрова міна. Пацани вже й поховали мене, але на подив все обійшлося – залишився цілий. Після цього моральний дух став вище", – розповідає Юрій.

"Рятувальник" Юрій з вірним псом Тагіром (facebook.com/backandalive/)

Військовий розповідає, що, як і на службі в МНС, на передовій в першу чергу думає не про себе, а про побратимів.

"Не можу сказати, що на війні для мене то було дуже складним. За десять років роботи в МНС я бачив багато смертей, розірваних тіл, робота теж була не з легких. А коли трапляються серйозні обстріли, то думаєш в основному не про себе, а про хлопців", - каже боєць.

У Юрія на передовій є ще один вірний друг, який служить разом з ним – пес Тагір породи хаскі. Боєць розповідає, що обзавівся "товаришем", коли поїхав в першу відпустку - Тагір вже півтора роки ділить з Юрієм всі тяготи війни.

"На посту завжди поруч, він ріс під обстрілом, тому ніяк на них не реагує, не боїться. Бувало, що під час обстрілу Тагір не хотів йти з брустверу. Тоді доводилося просто на нього класти ПКМ і стріляти", - ділиться хлопець.

За той час, що його батальйон стоїть на позиції, серед особового складу не було жодної втрати.

Скріншот посту: facebook.com/backandalive/

Користувачі підтримали відважного хлопця, який жертвує собою заради України.

"Щасти тобі, хлопче! Міцного здоров'я та перемоги!", - побажав Serg Solodovnyk.

"Героям Слава!", - написала Лілія Ядровская.

"Мої улюблені хлопчаки", - захопилася героєм і його вірним другом, - Tatyanka Kruglichenko.

Скріншот коментарів: facebook.com/backandalive/

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Відео РБК-Україна