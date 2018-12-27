Не до праздников: известный волонтер просит о помощи киевскому госпиталю

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Нам нечему радоваться, пока на востоке Украины идет война

В то время, как мы все активно готовимся к новогодним праздникам, на Донбассе продолжается война. За последние трое суток один украинец убит снайпером, четверо ранено. Об этом пишет известная волонтер, помогающая одному из киевских госпиталей, Наталья Юсупова в Facebook.

Девушка выражает благодарность всем, кто заботится о раненых бойцах. И просит всех небезразличных о помощи - лекарства, одежда, продукты, деньги. Если появляются излишки, волонтеры передают их ирпенскому госпиталю, - пишет Наталья.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

"Наши потребности всегда одинаковы, это пеленки под раны, дексалгин и кетанов в ампулах, из одежды - тёплые куртки, спортивные костюмы, шапки, футболки. Из продуктов - соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, чай, печенье, сахар. Это немного и самое необходимое", - говорит волонтер.

Наталья благодарит всех небезразличных граждан, которые помогают армии и госпиталям. Также девушка выражает признательность докторам, которые и в будние дни, и в праздники помогают раненым.

"Наши парни Новый год будут отмечать в госпиталях, к сожалению с их ранениями домой они попадут не скоро", - пишет Наталья.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

Также Наталья Юсупова указала реквизиты банковской карты и номер мобильного телефона для связи.

"Нас всегда можно найти в травматологии, у нас есть комната отдыха и питания для воинов, адрес Киев, Госпитальная 18, метро Печерск, телефон для контакта 0673098899, карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья ( Юсупова), моя. Спасибо и ждём всегда".

Скриншот поста: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

Напомним, ранее мы писали о бывшем МЧСнике, который использует десятилетний опыт работы спасателем на передовой.

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Видео: РБК-Украина