"Поки ми тут, будуйте Україну!": військові емоційно звернулися до українців

Відео: військові привітали українців з Новим роком (YouTube/Дарья Любимова)

Напередодні Нового року волонтери вирішили доставити на схід до бійців, які захищають український кордон, новорічні ялинки та привітати їх зі святами. Вперше за 5 років і в найгарячіших точках фронту з’явилися новорічні хвойні красуні. Їхня головна прикраса - побажання та привітання для військових з усієї України.

Скріншот з відео

Організатори запропонували користувачам соцмереж написати 1000 привітань для військових. Волонтери переписали ці побажання на листівки і прикрасили ними 100 новорічних ялинок.

Команда волонтерів привезла ялинки військовим у Пески, Водяне, Опитне, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новгородське, Торецьк, Майорск, Широкине та Світлодарську дугу. Ялинки настільки зворушили військових, що вони записали свої привітання для всієї України у відповідь.

"Поки ми тут, будуйте Україну!", "Рідним, батькам, коханим, дітям хочемо сказати, що поки ми тут, вони можуть спати спокійно", "Дякуємо, що ви про нас не забуваєте!" - відео з привітаннями неможливо дивитися без сліз!

Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше Джамала привітала українців зі святами відомої різдвяною піснею.

Також відомий волонтер Наталя Юсупова звернулася до українців із проханням не забувати про поранених військових у госпіталі.

Наприклад, українські футболісти вже відвідали поранених військових у лікарні. До гравців також приєдналися представники фанатської трибуни.