ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Поки ми тут, будуйте Україну!": військові емоційно звернулися до українців

STYLERВійна    31.12.2018 - 18:12

Відео: військові привітали українців з Новим роком (YouTube/Дарья Любимова)

Напередодні Нового року волонтери вирішили доставити на схід до бійців, які захищають український кордон, новорічні ялинки та привітати їх зі святами. Вперше за 5 років і в найгарячіших точках фронту з’явилися новорічні хвойні красуні. Їхня головна прикраса - побажання та привітання для військових з усієї України.

&quot;Поки ми тут, будуйте Україну!&quot;: військові емоційно звернулися до українців

Скріншот з відео 

Організатори запропонували користувачам соцмереж написати 1000 привітань для військових. Волонтери переписали ці побажання на листівки і прикрасили ними 100 новорічних ялинок.

&quot;Поки ми тут, будуйте Україну!&quot;: військові емоційно звернулися до українців

Команда волонтерів привезла ялинки військовим у Пески, Водяне, Опитне, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новгородське, Торецьк, Майорск, Широкине та Світлодарську дугу. Ялинки настільки зворушили військових, що вони записали свої привітання для всієї України у відповідь.

"Поки ми тут, будуйте Україну!", "Рідним, батькам, коханим, дітям хочемо сказати, що поки ми тут, вони можуть спати спокійно", "Дякуємо, що ви про нас не забуваєте!" - відео з привітаннями неможливо дивитися без сліз!

 

Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше Джамала привітала українців зі святами відомої різдвяною піснею.

Також відомий волонтер Наталя Юсупова звернулася до українців із проханням не забувати про поранених військових у госпіталі.

Наприклад, українські футболісти вже відвідали поранених військових у лікарні. До гравців також приєдналися представники фанатської трибуни.

Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога 2018 рік на Донбасі: як ЗСУ просунулися вперед (фото, відео)
Новини України войнаООСНовий рік
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся