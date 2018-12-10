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"Мужики, ви круті": українські футболісти відвідали поранених військових в госпіталі

STYLERСпорт    10.12.2018 - 14:17
"Мужики, ви круті": українські футболісти відвідали поранених військових в госпіталі
Колаж РБК-Україна

З початку війни спортсмени постійно підтримують бійців

Футболісти київського клубу "Динамо" і збірної України Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Денис Бесєдін, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Артем Шабанов відвідали поранених українських бійців у Головному військовому клінічному госпіталі столиці.

До гравців також приєдналися представники фанатської трибуни.

Футболісти і ультрас поспілкувалися з героями, які захищають нашу країну від російських окупантів, а воїни, в свою чергу, з радістю фотографувалися та спілкувалися з "динамівцями".

&quot;Мужики, ви круті&quot;: українські футболісти відвідали поранених військових в госпіталі

Українські футболісти в госпіталі (фото: instagram.com/wbc_kyiv)

"Пам'ятайте, що війна на Донбасі ближча, ніж іноді здається. А підтримати поранених бійців або допомогти їм з лікуванням може кожен з нас", - нагадали українцям представники руху "WBC Ультрас Динамо" на своїй Facebook-сторінці

 

"Динамівці" побували в госпіталі і поспілкувалися з українськими бійцями (фото: facebook.com/wbc.kyiv)

"Мужики, ви круті. Респект!" - прокоментував вчинок футболістів один з юзерів.

Нагадаємо, що відомий волонтер Наталя Юсупова постійно закликає українців допомагати бійцям у Київському госпіталі. Адже хоч щодня лікарі й проводять операції і більшість медикаментів є в наявності, але пораненим війнам потрібно харчування, одяг і взуття.

Раніше ми писали про те, що стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України.

Також повідомлялося, що нещодавно півзахисник збірної України та київського "Динамо" Денис Гармаш вдруге став батьком - дружина одного з лідерів національної команди народила йому сина.

Відео: РБК-Україна

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