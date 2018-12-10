"Мужики, вы крутые": украинские футболисты навестили раненых военных в госпитале

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С начала войны спортсмены постоянно поддерживают бойцов

Футболисты киевского клуба "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Беседин, Виталий Мыколенко, Георгий Бущан и Артем Шабанов навестили раненых украинских бойцов в Главном военном клиническом госпитале столицы.

К игрокам также присоединились представители фанатской трибуны.

Футболисты и ультрас пообщались с героями, которые защищают нашу страну от российских оккупантов, а воины в свою очередь с радостью фотографировались и общались с "динамовцами".

Украинские футболисты в госпитале (фото: instagram.com/wbc_kyiv)

"Помните, что война на Донбассе ближе, чем иногда кажется. А поддержать раненых бойцов или помочь им с лечением может каждый из нас", - напомнили украинцам представители движения "WBC Ультрас Динамо" на своей Facebook-странице.

"Динамовцы" побывали в госпитале и пообщались с украинскими бойцами (фото: facebook.com/wbc.kyiv)

"Мужики, вы крутые. Респект!" - прокомментировал поступок футболистов один из юзеров.

Напомним, что известный волонтер Наталья Юсупова постоянно призывает украинцев помогать бойцам в Киевском госпитале. Ведь хоть ежедневно врачи и проводят операции и большинство медикаментов есть в наличии, но раненным войнам нужно питание, одежда и обувь.

Ранее мы писали о том, что стала известна средняя зарплата футболистов в Чемпионате Украины.

Также сообщалось, что недавно полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Гармаш во второй раз стал отцом - жена одного из лидеров национальной команды родила ему сына.

Видео: РБК-Украина