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Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: фото из роддома

STYLERСпорт    26.11.2018 - 14:12
Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: фото из роддома
Денис Гармаш с женой (фото: instagram.com/garmash_official19)

В семье Дениса Гармаша произошло пополнение

Известный футболист, полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Гармаш во второй раз стал отцом. Жена одного из лидеров национальной команды Снежана родила своему мужу сына.

Как сообщается на сайте столичного клуба, это второй ребенок в семье Гармашей - у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.

Радостный отец забрал жену и малыша из роддома, поделившись фотографией со своими подписчиками в Instagram.

Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: фото из роддома

Скриншот

Жена звездного футболиста чувствует себя хорошо. Малыш родился здоровым, рост - 53 сантиметра, вес - 3530 граммов.

Супруги решили назвать сына Диланом.

Напомним, что недавно у известного украинского оперного певца Владимира Гришко родился третий ребенок.

Ранее мы писали о том, что Юрий Горбунов умилил украинцев фото со своим сынишкой.

Также летом известный украинский певец Эдуард Приступа, более известный как Диля", рассказал подписчикам, что впервые стал отцом.

Видео: РБК-Украина

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