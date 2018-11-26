Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: фото из роддома

В семье Дениса Гармаша произошло пополнение
Известный футболист, полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Гармаш во второй раз стал отцом. Жена одного из лидеров национальной команды Снежана родила своему мужу сына.
Как сообщается на сайте столичного клуба, это второй ребенок в семье Гармашей - у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.
Радостный отец забрал жену и малыша из роддома, поделившись фотографией со своими подписчиками в Instagram.
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Жена звездного футболиста чувствует себя хорошо. Малыш родился здоровым, рост - 53 сантиметра, вес - 3530 граммов.
Супруги решили назвать сына Диланом.
Напомним, что недавно у известного украинского оперного певца Владимира Гришко родился третий ребенок.
Ранее мы писали о том, что Юрий Горбунов умилил украинцев фото со своим сынишкой.
Также летом известный украинский певец Эдуард Приступа, более известный как Диля", рассказал подписчикам, что впервые стал отцом.
Видео: РБК-Украина