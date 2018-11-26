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Лідер збірної України вдруге став батьком: фото з пологового будинку

STYLERСпорт    26.11.2018 - 14:12
Лідер збірної України вдруге став батьком: фото з пологового будинку
Денис Гармаш з дружиною (фото: instagram.com/garmash_official19)

У родині Дениса Гармаша відбулося поповнення

Відомий футболіст, півзахисник збірної України та київського "Динамо" Денис Гармаш вдруге став батьком. Дружина одного з лідерів національної команди Сніжана народила своєму чоловіку сина.

Як повідомляється на сайті столичного клубу, це друга дитина в сім’ї Гармашів - у Дениса вже є трирічна донька Мілана.

Радісний батько забрав дружину та малюка з пологового будинку, поділившись світлиною зі своїми підписниками в Instagram.

Лідер збірної України вдруге став батьком: фото з пологового будинку

Скриншот

Дружина зіркового футболіста почувається добре. Малюк народився здоровим, зріст 53 сантиметри, вага - 3530 грамів.

Подружжя вирішило назвати сина Діланом.

Нагадаємо, що нещодавно у відомого українського оперного співака Володимира Гришка народилася третя дитина

Раніше ми писали про те, що Юрій Горбунов розчулив українців фото зі своїм синочком.

Також влітку відомий український співак Едуард Приступа, більш відомий як Діля", розповів підписникам, що вперше став батьком.

Відео: РБК-Україна

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