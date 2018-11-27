Стала известна средняя зарплата футболистов в Чемпионате Украины

Коллаж РБК-Украина

По показателю средних зарплат УПЛ занимает 22 место в мире

Средняя зарплата футболиста, играющего в украинской Премьер-лиге, составляет 191 тыс. 238 евро в год. Об этом свидетельствуют данные авторитетного портала Sporting Intelligence, который исследовал уровень заработных плат игроков разных чемпионатов.

Так, согласно рейтингу УПЛ занимает 22 место в мире по средней зарплате футболистов первых команд.

Нашими соседями в рейтинге оказались шотландский Премьершип и греческая Суперлига. Там игроки в год в среднем получают 199 тыс. 147 евро и 146 тыс. 520 евро соответственно.

Скриншот (globalsportssalaries.com)

А первую строчку в рейтинге занимает английская Премьер-лига. Там футболист в среднем за год зарабатывает 3 млн 379 тыс. 520 евро.

Самая же скромная оплата труда футболистов практикуется в чемпионате Сан-Марино. Здесь футболисты в среднем получают чуть больше 2 тыс. евро за 12 месяцев работы.

Скриншот (globalsportssalaries.com)

Напомним, что руководство киевского футбольного клуба "Динамо" просит за размещение титульного спонсора на игровых футболках 350 тыс. долларов за один сезон.

Тем временем один из лучших футболистов мира стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году. Его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков - более 144,3 миллиона человек.

Видео: РБК-Украина