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Сколько стоит размещение лого спонсора на футболках "Динамо": названа баснословная сумма

STYLERСпорт    31.10.2018 - 22:17

Видео: YouTube/ТаТоТаке

Руководство киевского футбольного клуба "Динамо" просит за размещение титульного спонсора на игровых футболках $350 тыс. за один сезон. Об этом говорится в сюжете программы "ТаТоТаке".

По словам экспертов, эта сумма выглядит немного странной.

"А почему не 35 миллионов долларов, например? Мне кажется, рынок сейчас диктует условия... Если никто не хочет платить 350 тысяч, то, может, нужно снизить? 200, 100 тысяч - лучше, чем ничего", - отметил ведущий Сергей Болотников.

Как бы там ни было, на нынешнем рынке никто такую сумму платить киевлянам не готов.

Сколько стоит размещение лого спонсора на футболках &quot;Динамо&quot;: названа баснословная сумма

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv)

Отметим, что сегодня на футболках "Динамо" вместо лого титульного спонсора размещен слоган "No To Racism". Клуб разместил эту надпись в октябре 2015 года после того, как на матче против "Челси" в Лиге чемпионов, который проходил на "Олимпийском", неизвестные избили темнокожих фанатов английской команды. А вот до этого на форме бело-синих красовался логотип одного из обанкротившихся банков.

Тем временем один из лучших футболистов мира стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году. Его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков - более 144,3 миллиона человек. 

Напомним, недавно известный украинский футболист, полузащитник донецкого клуба "Олимпик" Алексей Гай заявил, что не считает Россию агрессором.

Видео: РБК-Украина

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