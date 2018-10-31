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Скільки коштує розміщення лого спонсора на футболках "Динамо": названа нечувана сума

STYLERСпорт    31.10.2018 - 22:17

Відео: YouTube/ТаТоТаке

Керівництво київського футбольного клубу "Динамо" просить за розміщення титульного спонсора на ігрових футболках $350 тис. за один сезон. Про це йдеться в сюжеті програми "ТаТоТаке".

За словами експертів, ця сума виглядає дещо дивною.

"А чому не 35 мільйонів доларів, наприклад? Мені здається, ринок зараз диктує умови... Якщо ніхто не хоче платити 350 тисяч, то, може, потрібно знизити? 200, 100 тисяч - краще, ніж нічого", - зазначив ведучий Сергій Болотніков.

Як би там не було, на нинішньому ринку ніхто таку суму платити киянам не готовий.

Скільки коштує розміщення лого спонсора на футболках &quot;Динамо&quot;: названа нечувана сума

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv)

Зазначимо, що сьогодні на футболках "Динамо" замість лого титульного спонсора розміщений слоган "No To Racism". Клуб розмістив цей напис в жовтні 2015 року після того, як на матчі проти "Челсі" в Лізі чемпіонів, який проходив на "Олімпійському", невідомі побили темношкірих фанатів англійської команди. А ось до цього на формі біло-синіх красувався логотип одного із збанкрутілих банків.

Тим часом один з кращих футболістів світу став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році. Його аккаунт зібрав рекордну кількість учасників - більше 144,3 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, нещодавно відомий український футболіст, півзахисник донецького клубу "Олімпік" Олексій Гай заявив, що не вважає Росію агресором.

Відео: РБК-Україна

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