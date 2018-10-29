"Не могу сказать, что Россия - агрессор": украинский футболист удивил высказыванием о войне

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Бывший игрок сборной Украины Алексей Гай высказался относительно войны на Донбассе

Украинский футболист, полузащитник донецкого клуба "Олимпик" Алексей Гай не считает Россию агрессором. Об этом игрок, выступавший ранее за национальную сборную Украины, сказал в интервью Tribuna.com.

"Я был в России (перед переходом в "Олимпик" Алексей играл за футбольный клуб "Кубань" - Ред.) и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - сказал Гай.

Алексей Гай (фото: fckuban.ru)

Кроме того, спортсмен высказался о декоммунизации в стране. По его мнению, переименование населенных пунктов и улиц "не улучшило жизнь населения Украины".

"Вот одним словом изменили всю нашу жизнь, то я был бы "за". Я первым бы стоял и говорил: "Давайте быстрее это делать - мы станем лучше". А по факту получается - одна буква, слово, вывеска. Под ней ничего нет. И второе - вопрос же не в том, чтобы переименовать, а во что. Возникает очень много вопросов", - отметил Гай и добавил, что ему не нравятся новые названия улиц, переименованные в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, так как "эти люди были врагами, а сейчас они - герои Украины".

Также Алексей уверен, что Герои Небесной сотни "погибли явно не за то, что происходит сейчас".

Алексей Гай (фото: olimpik.com.ua)

Украинцы в социальных сетях бурно отреагировали на интервью Гая.

"Удивительно, что этот апологет русского мира спокойно ходит по Киеву и не оглядывается", - написал один юзер.

"Походу, скоро кому-то куда-то эту свечку засунут", - подметил другой пользователь.

"Он просто тупой человек, который пытается из себя корчить умного. Ну и, конечно же, он с*ыкло, которое боится признать, что его любимая Россия как минимум причастна к войне в нашей стране. С*ка, это даже сами россияне, даже самые отбитые "ва*ники" не скрывают. Даже власти. И только он остался в 2014 году", - написал третий комментатор.

Ранее мы писали о том, что украинский футболист рассказал о том, что пожалел о переходе в российский клуб.

Напомним, что украинская писательница Лариса Ницой хочет изменить закон об образовании, который смог бы защитить "бойцов АТО и всех героев", а также позволял бы увольнять всех пророссийских учителей.

Видео: РБК-Украина