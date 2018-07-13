"Команда-середняк": украинский футболист рассказал о том, что пожалел о переходе в российский клуб

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Евгений Селезнев рассказал, что зря тратил время в российской футбольной команде

Форвард сборной Украины и турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнёв считает, что переход в российскую "Кубань" был ошибкой. Об этом он рассказал в интервью для портала "Спорт Экспресс", после того как поддержал Смолова на своей странице в Instagram.

По словам футболиста, в России он лишь зря тратил время, так как там почти никто не играет в футбол. А вот игрой в Турции он доволен и получает удовольствие от футбола: "Здесь очень сильный чемпионат. Правда! Почти все играют в футбол. Не так, как в России, где команда-середняк или аутсайдер вся стоит сзади. 20 человек в воротах! Основа, запасные, врачи, массажисты залезают в ворота. Даже водитель автобуса защищается".

Недавно Евгений Селезнёв стал обладателем кубка Турции, и получил звание лучшего бомбардира "Акхисара". Сейчас он поставил перед собой цель завладеть таким же титулом, но в рамках всего чемпионата.

В конце своего интервью форвард сравнил украинский футбол с российским: "Чего в последние годы добивались наши клубы и ваши? "Днепр" без денег доходил до финала Лиги Европы, играл хорошо, красиво. У нас тогда команд на десять на каждый матч приходил полный стадион".

Кстати, ранее в сети показали реакцию хорватских болельщиков на украинок.

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