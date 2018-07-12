"Слава Украине!": в сети показали реакцию хорватов на украинцев (видео)

Фото: facebook com matchtv

Болельщики очень тепло встретили украинок

В сети показали, как хорватские болельщики отреагировали на встречу с украинками. Соответствующее видео опубликовала Дарина Рогачук на своей странице в Facebook.

"Вот что теперь бывает, когда хорваты видят украинок. Не только Вида знает: "Слава Украине!", - прокомментировала она опубликованный ролик.

Видео: Реакция хорватов на украинок (facebook.com/rogachuk.daryna)

Судя по кадрам видео, хорватские болельщики очень эмоционально и радушно встретили украинцев. Они обменялись традиционными патриотическими приветствиями.

Скриншот поста (facebook.com/rogachuk.daryna)

Кстати, футболисты сборной Хорватии превзошли Виду и Вукоевича.

Футболисты сборной Хорватии Деян Ловрен и Шиме Врсалько после победы над Аргентиной в групповом турнире Чемпионата мира по футболу 2018 записали видео, на котором исполнили патриотичную песню "Bojna Čavoglave" певца Марко Перковича. Соответствующее видео опубликовано на странице "LFC Round Up‏" в соцсети Twitter.

Музыкант Перкович во время войны в Хорватии за независимость в 1991-1995 годах организовал в родном селе отряд самообороны.

В тексте песни есть фраза "Za dom! Spremni!" ("За Родину! Готовы!"), что является приветствием хорватской ультраправой организации, причастной к геноциду сербов, евреев и ромов.

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