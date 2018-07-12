"Слава Україні!": в мережі показали реакцію хорватів на українців (відео)

Вболівальники дуже тепло зустріли українок
У мережі показали, як хорватські уболівальники відреагували на зустріч з українками. Відповідне відео опублікувала Дарина Рогачук на своїй сторінці в Facebook.
"Ось що тепер буває, коли хорвати бачать українок. Не тільки Віда знає: "Слава Україні!", - прокоментувала вона опублікований ролик.
Відео: Реакція хорватів на українок (facebook.com/rogachuk.daryna)
Судячи з кадрів відео, хорватські вболівальники дуже емоційно і радо зустріли українців. Вони обмінялися традиційними патріотичними привітаннями.
Скріншот поста (facebook.com/rogachuk.daryna)
До речі, футболісти збірної Хорватії перевершили Виду і Вукоєвича.
Футболісти збірної Хорватії Деян Ловрен і Шім'ї Врсалько після перемоги над Аргентиною в груповому турнірі Чемпіонату світу з футболу 2018 записали відео, на якому виконали патріотичну пісню "Bojna Čavoglave" співака Марко Перкович. Відповідне відео опубліковано на сторінці "LFC Round Up" в соцмережі Twitter.
Музикант Перкович під час війни в Хорватії за незалежність в 1991-1995 роках організував у рідному селі загін самооборони.
У тексті пісні є фраза "Za dom! Spremni!" ("За Батьківщину! Чи готові!"), Що є привітанням хорватської ультраправої організації, причетної до геноциду сербів, євреїв і ромів.
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