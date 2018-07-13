"Команда-середняк": український футболіст розповів про те, що пошкодував про перехід в російський клуб

Колаж РБК

Євген Селезньов розповів, що дарма витрачав час в російській футбольній команді

Форвард збірної України і турецького клубу "Акхисар Беледиеспор" Євген Селезньов вважає, що перехід на російську "Кубань" був помилкою. Про це він розповів в інтерв'ю для порталу "Спорт Експрес", після того як підтримав Смолова на своїй сторінці в Instagram.

За словами футболіста, у Росії він лише дарма витрачав час, так як там майже ніхто не грає у футбол. А ось грою в Туреччині він задоволений і отримує задоволення від футболу: "Тут дуже сильний чемпіонат. Правда! Майже всі грають у футбол. Не так, як у Росії, де команда-середняк або аутсайдер вся стоїть ззаду. 20 осіб у воротах! Основа, запасні, лікарі, масажисти залазять у ворота. Навіть водій автобуса захищається".

Нещодавно Євген Селезньов став володарем кубка Туреччини, і отримав звання кращого бомбардира "Акхисара". Зараз він поставив перед собою мету заволодіти таким же титулом, але в рамках чемпіонату.

В кінці свого інтерв'ю форвард порівняв український футбол з російським: "Чого в останні роки домагалися наші клуби і ваші? "Дніпро" без грошей доходив до фіналу Ліги Європи, грав добре, красиво. У нас тоді команд на десять на кожен матч приходив повний стадіон".

До речі, раніше у мережі показали реакцію хорватських уболівальників на українок.

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