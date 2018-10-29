"Не можу сказати, що Росія - агресор": український футболіст здивував висловлюванням про війну

Колаж РБК-Україна

Колишній гравець збірної України Олексій Гай висловився щодо війни на Донбасі

Український футболіст, півзахисник донецького клубу "Олімпік" Олексій Гай не вважає Росію агресором. Про це гравець, який раніше виступав за національну збірну України, сказав в інтерв'ю Tribuna.com.

"Я був у Росії (перед переходом в "Олімпік" Олексій грав за футбольний клуб "Кубань" - Ред.) і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. На верху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як говориться. Хто, коли і що нам приніс, не бачив", - сказав Гай.

Олексій Гай (фото: fckuban.ru)

Крім того, спортсмен висловився про декомунізацію в країні. На його думку, перейменування населених пунктів і вулиць "не поліпшило життя населення України".

"Ось якби одним словом змінили все наше життя, то я був би "за". Я б першим стояв і казав: "Давайте швидше це робити - ми станемо краще". А по факту виходить - одна буква, слово, вивіска. Під нею нічого немає. І друге - питання ж не в тому, щоб перейменувати, а у що. Виникає дуже багато питань", - зазначив Гай і додав, що йому не подобаються нові назви вулиць, перейменовані на честь Степана Бандери і Романа Шухевича, оскільки "ці люди були ворогами, а зараз вони - герої України".

Також Олексій упевнений, що Герої Небесної сотні "загинули явно не за те, що відбувається зараз".

Олексій Гай (фото: olimpik.com.ua)

Українці в соціальних мережах бурхливо відреагували на інтерв'ю Гая.

"Дивно, що цей апологет "рускага міра" спокійно ходить по Києву та не озирається", - написав один юзер.

"Походу, скоро комусь кудись цю свічку засунуть", - зауважив інший користувач.

"Він просто тупий чоловік, який намагається з себе корчити розумного. Ну і, звичайно ж, він с*икло, яке боїться визнати, що його улюблена Росія як мінімум причетна до війни в нашій країні. С*ка, це навіть самі росіяни, навіть самі відбиті "ва*ники" не приховують. Навіть влада. І тільки він залишився в 2014 році", - написав третій коментатор.

Раніше ми писали про те, що український футболіст розповів про те, що пошкодував про перехід в російський клуб.

Нагадаємо, що українська письменниця Лариса Ніцой хоче змінити закон про освіту, який зміг би захистити "бійців АТО і всіх героїв", а також дозволяв би звільняти всіх проросійських вчителів.

Відео: РБК-Україна