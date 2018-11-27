Стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України

Колаж РБК-Україна

За показником середніх зарплат УПЛ займає 22 місце в світі

Середня зарплата футболіста, який грає в українській Прем'єр-лізі, становить 191 238 тис. євро в рік. Про це свідчать дані авторитетного порталу Sporting Intelligence, який досліджував рівень заробітних плат гравців різних чемпіонатів.

Так, згідно з рейтингом УПЛ займає 22 місце в світі по середній зарплаті футболістів перших команд.

Нашими сусідами в рейтингу виявилися шотландський Прем'єршип і грецька Суперліга. Там гравці в рік в середньому отримують 199 тис. 147 євро і 146 тис. 520 євро відповідно.

Скріншот (globalsportssalaries.com)

А першу сходинку в рейтингу займає англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст в середньому за рік заробляє 3 млн 379 тис. 520 євро.

Сама ж скромна оплата праці футболістів практикується в чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують трохи більше 2 тис. євро за 12 місяців роботи.

Скріншот (globalsportssalaries.com)

Нагадаємо, що керівництво київського футбольного клубу "Динамо" просить за розміщення титульного спонсора на ігрових футболках 350 тис. доларів за один сезон.

Тим часом один з кращих футболістів світу став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році. Його аккаунт зібрав рекордну кількість учасників - більше 144,3 мільйона чоловік.

Відео: РБК-Україна