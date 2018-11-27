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Стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України

STYLERСпорт    27.11.2018 - 11:44
Стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України
Колаж РБК-Україна

За показником середніх зарплат УПЛ займає 22 місце в світі

Середня зарплата футболіста, який грає в українській Прем'єр-лізі, становить 191 238 тис. євро в рік. Про це свідчать дані авторитетного порталу Sporting Intelligence, який досліджував рівень заробітних плат гравців різних чемпіонатів.

Так, згідно з рейтингом УПЛ займає 22 місце в світі по середній зарплаті футболістів перших команд.

Нашими сусідами в рейтингу виявилися шотландський Прем'єршип і грецька Суперліга. Там гравці в рік в середньому отримують 199 тис. 147 євро і 146 тис. 520 євро відповідно.

Стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України

Скріншот (globalsportssalaries.com)

А першу сходинку в рейтингу займає англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст в середньому за рік заробляє 3 млн 379 тис. 520 євро.

Сама ж скромна оплата праці футболістів практикується в чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують трохи більше 2 тис. євро за 12 місяців роботи.

Стала відома середня зарплата футболістів в Чемпіонаті України

Скріншот (globalsportssalaries.com)

Нагадаємо, що керівництво київського футбольного клубу "Динамо" просить за розміщення титульного спонсора на ігрових футболках 350 тис. доларів за один сезон.

Тим часом один з кращих футболістів світу став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році. Його аккаунт зібрав рекордну кількість учасників - більше 144,3 мільйона чоловік.

Відео: РБК-Україна

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