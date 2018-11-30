Новий борт с ранеными: киевлян просят о помощи

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Защитникам Украины нужны кровь, медикаменты и продукты питания

Известный волонтер Наталья Юсупова, которая помогает украинским бойцам в Киевском госпитале, сообщила, что в столицу прибыл новый борт с ранеными и попросила о помощи. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталья Юсупова рассказала, что украинские позиции на востоке Украины обстреливают все сильнее и поэтому практически каждый день есть раненые.

"Люди, сделайте репост пожалуйста, это очень важно! В Киеве новый борт с ранеными, поддержите наших воинов. Ситуация обостряется, наши позиции с каждым днем сепаратисты обстреливают все сильнее и сильнее. Погибшие и фактически ежедневно есть раненые. В связи с ВП, я не могу писать откуда борт и сколько человек, страницы волонтеров мониторят вражеские СМИ и нам лучше сдержаться. Борт тяжелый. Поэтому нужно сдать кровь. На территории госпиталя "Центр крови", с 9-12, понедельник-четверг. Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро Печерск", - сообщила Наталья Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Она добавила, что ежедневно в госпитале врачи проводят операции и большинство медикаментов есть в наличии. Однако она напомнила о том, что раненным бойцам нужно питание, одежда и обувь.

"По лекарствам. Нужны два препарата – дексалгин и кетанов в ампулах. Упаковка 200. Другие потребности: соки, йогурты (питьевые), колбаса, сыр, обязательно растворимый кофе, чай, сладкое, фрукты. Из одежды нужны теплые куртки, спортивные костюмы, футболки, шапки", - добавила волонтер.

Она опубликовала номер банковской карты для сбора средств и свой мобильный номер телефона.

"Карта приват 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая (Юсупова). По всем вопросам звоните: 067 309 88 99, я ежедневно нахожусь в госпитале", - добавила Юсупова.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтер пристыдила украинцев за безразличие к войне.

А также рассказывали о том, что волонтер сообщила о жестоком избиении воина Украины.

Видео: РБК-Украина