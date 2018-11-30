Новий борт з пораненими: киян просять про допомогу

Колаж РБК-Україна

Захисникам України потрібні кров, медикаменти та продукти харчування

Відомий волонтер Наталя Юсупова, яка допомагає українським бійцям у Київському госпіталі, повідомила, що до столиці прибув новий борт з пораненими і попросила про допомогу. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталія Юсупова розповіла, що українські позиції на сході України обстрілюють все сильніше і тому практично кожен день є поранені.

"Люди, зробіть репост будь ласка, це дуже важливо! В Києві новий борт з пораненими, підтримайте наших воїнів. Ситуація загострюється, наші позиції з кожним днем сепаратисти обстрілюють все сильніше і сильніше. Загиблі і фактично щодня є поранені. У зв'язку з ВП, я не можу писати звідки борт і скільки осіб, сторінки волонтерів моніторять ворожі ЗМІ і нам краще стриматися. Борт важкий. Тому потрібно здати кров. На території госпіталю "Центр крові", з 9-12, понеділок-четвер. Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро Печерськ", - повідомила Наталія Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Вона додала, що щодня в шпиталі лікарі проводять операції і більшість медикаментів є в наявності. Однак вона нагадала про те, що пораненим бійцям потрібно харчування, одяг і взуття.

"З ліків. Потрібні два препарати - дексалгін і кетанов в ампулах. Упаковка 200. Інші потреби: соки, йогурти (питні), ковбаса, сир, обов'язково розчинна кава, чай, солодке, фрукти. З одягу потрібні теплі куртки, спортивні костюми, футболки, шапки", - додала волонтер.

Вона опублікувала номер банківської картки для збору коштів і свій мобільний номер телефону.

"Карта приват 4176 4900 0009 0459 Ветвицька (Юсупова). З усіх питань телефонуйте: 067 309 88 99, я щодня знаходжуся в госпіталі", - додала Юсупова.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтер присоромила українців за байдужість до війни.

А також розповідали про те, що волонтер повідомила про жорстоке побиття воїна України.

Відео: РБК-Україна