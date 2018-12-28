История матери самого юного патриота, погибшего на Донбассе, поразила сеть

Коллаж РБК-Украина

Женщина добилась того, что ей сказали имена убийц сына

Сталина и Виктор Чубенко похоронили своего младшего 16-летнего сына Степана еще 8 ноября 2014 года. Историю сильной матери, которая на протяжении 100 дней искала пропавшего сына по обе стороны войны, сама присутствовала при эксгумации его тела, и все-таки узнала имена тех, кто издевался над ним и потом убил, опубликовал ресурс "Повернись живим" в Facebook.

Степана, 16-летнего голкипера местной футбольной команды "Авангард", боевики батальона "Керчь" так называемой "ДНР" жестоко убили еще в июле, но тело парня отыскали только осенью.

Сталина лично занималась поисками сына, ездила на оккупированную территорию и присутствовала на эксгумации. Она, "мама-сталь", сделала невозможное: добилась, чтобы Степу искали по обе стороны войны, узнала имена тех, кто издевался над ним, а затем зверски убил.

Сталина Чубенко (фото: facebook.com/backandalive/)

Сталина родилась в Магадане, СССР. С мужем Виктором познакомилась в Славянске в 1992 году, когда приехала погостить к подруге. Вышла замуж и осталась жить на родине мужа.

Запоминающееся имя ей подарил папа, который жил в России и умер несколько месяцев назад.

"Напишут на заборе: "Катя – дура", и непонятно, какая Катя. А вот напишут: "Сталина – дура", и сразу понятно, какая. Так что живи и веди себя так, чтобы никто о тебе не писал глупостей на заборе", - наставлял отец Сталину.

Близкие так и говорят ей : "Мама, ты – сталь".

В браке с Виктором у них родилось двое детей. Степан – младший сын к 16 годам успевал все: футбол, театральный кружок, греко-римская борьба, КВН, учеба, друзья, монтаж видео, помощь местному детскому дому. Он вырос на Донбассе в русскоязычной семье, но родился уже в независимой Украине и в последнее время часто говорил: "Я – Стёпа, я – украинец".

Сталина и Виктор Чубенко (фото: savelife.in.ua)

Когда в Краматорск весной 2014-го зашли боевики и провозгласили "ДНР", Степан вместе с друзьями - футбольными фанатами начали "партизанить". Они срывали флаги сепаратистов, раздавали патриотические листовки, писали "Краматорск – это Украина" и пробирались к военным на блокпосты неподалеку, чтобы принести воду и еду.

Степа ходил по улицам оккупированного Краматорска в толстовке с надписью "Слава Украине!". Позже парень решил уехать в Киев, родители поддержали решение Степана, так как местные сепаратисты уже стали показывать на него пальцем.

Через несколько недель после освобождения родного города Степан решил вернуться в Краматорск. Сел в поезд через Донецк и поселок Горбачево-Михайловка, где потом пропал. Родителям о поездке ничего не сказал – хотел сделать сюрприз.

Когда родители хватились – было уже поздно. Они стали разыскивать его по обе стороны оккупации. 24 июля 2014 года им позвонили и сказали, что Стёпу арестовали в "ДНР".

Степан Чубенко (фото: savelife.in.ua)

"Нам, позвонили 24 июля. Сказали, что арестовали сына пару дней назад. Человек представился ополченцем. Я спросила, за что задержали сына, – мне не ответили", - рассказывает Сталина.

Забирать парня из-под ареста в Донецк поехали мама и тётя – они все ещё верили, что Степан жив.

Сначала было неясно, где именно его арестовали и за что, поэтому мы, в первую очередь, поехали в Донецк. Там чудом проникли в здание бывшей СБУ, таким же чудом и благодаря тому, что у женщины российское гражданство, вышли на командира боевиков Захарченко.

"Меня посылали из одного кабинета в другой, то к одному человеку, то к другому. Захарченко лично дал распоряжение найти Степана. А потом выяснилось, что после ареста его перевезли в район поселка Горбачево-Михайловка", — говорит Сталина.

Она ходила по невыносимой жаре с его фотографией в руках, стучалась во дворы в Горбачево-Михайловке и спрашивала, не видел ли кто-нибудь её мальчика. В первый приезд на блокпост возле поселка сепаратисты заявили маме, что о 16-летнем школьнике Чубенко ничего не знают. С третьей попытки люди с оружием, под давлением своих же главарей, все-таки признались, что арестовали Стёпу из-за жёлто-голубой ленточки на рюкзаке и шарф ФК "Карпаты".

Степан Чубенко (фото: savelife.in.ua)

Женщине сказали, что сына после ареста отправили якобы копать окопы. Дальше, по словам боевиков, его планировали отпустить, но во время очередного обстрела Стёпа воспользовался ситуацией и сбежал в неизвестном направлении, больше его не видели.

Где-то через полтора месяца поисков один из наемников, свидетель трагедии, решил очистить совесть и добровольно признался: "Никакого побега не было. Парня убили. Где тело, не скажу – этого просто никто не знает".

После того, как боевики "ДНР" проговорились, что парня убили вскоре после задержания, родители Степана в буквальном смысле слов перерыли все вокруг злосчастного блокпоста. Тело парня нашли сами боевики – осенью один из наемников согласился показать, где его сослуживцы сделали захоронение.

Сталина Чубенко и один из убийц ее сына (фото: savelife.in.ua)

Сталине Чубенко позвонили из Донецка в первых числах октября, сообщили, что будут проводить эксгумацию и скажут, когда можно будет приехать за телом. "Мама-сталь" ответила, что заберет сына лично и тут же выехала на блокпост.

"Стёпу убили очень жестоко. Он точно не мог заслужить такое: руки, замотанные за спиной скотчем, выбитые зубы, множественные увечья и пулевые ранения… Всего выстрелили пять раз. В голову. Перед тем, как стрелять, лицо закрыли футболкой – видимо, не могли смотреть ему в глаза. А еще сняли кроссовки – потом мы заметили их на фотографии одного из уже убитых боевиков. У меня была очная ставка с одним из свидетелей. Он попросил прощения, что не вмешался и не спас Степана, а еще сказал: "Ваш парень очень хорошо держался. Он не плакал и не просил о пощаде", — говорит Сталина Чубенко.

Свидетель не знал имен убийц, но знал их позывные: "Керчь", "Жора" и "Буба". Все трое – бойцы батальона "Керчь" так называемой "ДНР". Настоящие имена тех, кто стрелял в сына установили сами – мониторили СМИ боевиков, отслеживали соцсети, разговаривали с местными жителями.

Убийцами Степана Чубенко оказались Вадим Погодин, Юрий Москалёв, и Максим Сухомлинов. В ноябре 2017-го в Украине их заочно приговорили к пожизненному заключению. По данным украинских силовиков, сейчас все трое боевиков находятся на территории РФ.

Сталина Чубенко у могилы сына (фото: savelife.in.ua)

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