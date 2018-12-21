"Злість була шалена": Герой України розповів, як зупинив ворожий танк

Фото: колаж РБК-Україна

Після важкого поранення Василь Тарасюк працює в "Укроборонпромі"

Герой України 24-річний командир роти 1-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Василь Тарасюк з позивним "Тайфун" розповів про бої під Авдіївкою, після яких він отримав "Золоту зірку". За словами воїна, його нагорода належить всьому підрозділу, повідомляє "Новинарня".

"В радіоперехоплення я чув, як Гіві істерив: "Як не можете їх вибити, зрівняйте з землею". Він кричав, точних команд не давав, тільки "зрівняти, закопати". А потім дав координати, куди влупити "Градом" - і виявилося, що вони вдарили по своїй же позиції. Ми пораділи такій точності", - поділився спогадами офіцер.

Фото: Василь Тарасюк (facebook.com/Василь Тарасюк)

За час участі в бойових діях на Донбасі йому довелося пережити багато битв та обстрілів, і навіть зупинити ворожий танк.

Того дня Василь обходив позиції - їх було п'ять. Розпочався мінометний обстріл.

"Я його пересидів, потім підійшов до крайньої позиції, де в мене був підготовлений станковий протитанковий гранатомет. Чую – щось гуде. В бінокль бачу, що просто на нас виїжджає танк Т-72, на ходу закриваючи люк. До нього було 400 метрів. Гармату навели на позицію "Орел"… СПГ був спрямований саме на ту точку, звідки виїжджав танк", - розповів воїн.

Після першого танкового пострілу він вистрілив по броні, щоб перевести вогонь від "Орла".

"Моя граната лягла перед танком. Екіпаж танка навів гармату на мене і вдарив, але не точно. Це дало мені час перенавестись. І я вже поцілив по броні. Танк задимівся так, що його не видно було", - описав ситуацію Тарасюк.

Офіцер перезарядился і встиг прицілитися, і тут помітив, що танковий снаряд пролітає прямо над ним.

"Але знову стріляю і влучаю! Танк задимівся! Я хотів закріпити результат. Навівся, зробив постріл – не спрацювала граната. Злість була шалена. Я витягнув гранату, вставив її знову. Тільки робити спуск, як танковий снаряд прилетів просто на мою позицію. Прийшов до тями вже в посадці. Мене відкинуло на 10-15 метрів. Земля була в роті, за пазухою, у штанях... ", - розповів Тайфун.

Як повідомлялося, раніше відомий журналіст Денис Казанський зазначив, що в заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лавра про те, що Кремль не збирається визнавати самопроголошені Донецькі та Луганські "народні республіки" терористичних угруповань "Л/ДНР" - вся суть російської політики і російської держави.

Також ми нещодавно писали про те, що доброволець розповів, за що воював на Донбасі.

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Відео: РБК-Україна