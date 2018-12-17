Обманули, использовали и кинули: реакция сети на отказ Лаврова от "ЛДНР"

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Журналист Денис Казанский отметил, что в итоге РФ навредила в Украине абсолютно всем

В заявлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лавра о том, что Кремль не собирается признавать самопровозглашенные Донецкие и Луганские "народные республики" террористических группировок "Л/ДНР" - вся суть российской политики и российского государства. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил журналист Денис Казанский в своем Facebook.

Известный блогер отреагировал на сегодняшние слова главы МИД РФ относительно того, что Москва якобы хочет сохранить отношения с Украиной и не потерять ее.

"Аннексия Крыма, захват Славянска Гиркиным и последующая мясорубка в этом городе, обещание украинским военным зеленого коридора в Иловайске и расстрел их колонны, недавний захват моряков - все это по мнению Лаврова мелочи, которые украинцы должны понять и простить. А сепаратисты из ОРДЛО, которых обманули, использовали и кинули, должны ради интересов России еще немного помучаться, чтобы потом вернуться в состав Украины. Москве так будет удобнее", - написал Казанский.

Также он отметил, что в итоге РФ навредила в Украине абсолютно всем. Тех, кто был против сближения с Россией, радикализовали и отдалили еще больше. Тех, кто хотел в Россию - подставили, кинули и оттолкнули.

Видео: facebook.com/den.kazansky

"Причем, как всегда, больше всего пострадали те, кто связывал с Россией какие-то надежды. Их просто использовали в качестве расходного материала, заставили умирать ради эффектной картинки в телевизоре, а теперь прямым текстом говорят - они нам не нужны", - говорится в публикации.

Как подчеркнул журналист, нынешнее заявление Лаврова стало наглядным примером, почему нельзя иметь дел с РФ.

"Люди для нее - пыль. Даже те, кого Москва называет "своими" и якобы защищает. Такие вообще обычно страдают больше всех - их при необходимости предают без малейших колебаний. Надеюсь эта ситуация поможет понять сторонникам "республик", почему украинцы в 2013-2014 году так отчаянно боролись за евроинтеграцию и почему многие готовы были скорее умереть, чем позволить Януковичу лечь под Путина и Лаврова", - резюмировал он.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

В комментариях к посту Казанского его подписчики живо отреагировали на анализ слов главы МИД РФ Лаврова и высказали солидарность с мнением журналиста относительно российской агрессии в Украине, интервенции и оккупации как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

"Перевод с русскомирного на человеческий: Дружественный народ - на кого нападают или планируют напасть. Братский народ - это кого уже оккупировали. Враждебный народ - на кого страшно напасть. (с) не мой";

"После "воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю" прямо гора с плеч, б**ть";

"И на этом животном кровь украинцев (и других народов, которых убивали и убивают рашисты), как главному соучастнику всех преступление кремлевского античеловечного режима";

"Господи, какое же он го**о";

"Мы были в комфортном состоянии пока ваш "русский мир" не пришел на Донбасс! Я хочу кричать - забирайте своих россиян и технику с Донбасса. Оставьте нас в покое! Дайте нам жить так, как мы жили без вас! Верните мне мою Родину, мой дом! Уйдите прочь";

"Нет уж - сами жрите свое ОРДЛО";

""Все, кто живут на Украине, должны быть в комфортном состоянии".))) Умереть во сне? Заботливые какие. А Зеленополье, Иловайск, Дебальцево это был их "нервный срыв"? Мр**и";

"А я знаю, какая мышца первая сократилась сейчас у жителей недореспублик! Привыкайте"...

Скриншот комментариев: facebook.com/den.kazansky

Как сообщалось, ранее блогер и журналист Денис Казанский рассказал, что из-за нищеты жители временно оккупированых территорий Донбасса ездят на заработки в Абхазию.

Также мы писали о том, что житель окупированного Донецка Александр Болюх, который занимался во время оккупации обналичиванием денег, рассказал о том, как "полиция "ДНР"" расправлялась с мелкими коммерсантами.

Напомним, недавно исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун напомнила украинцам о том, как нужно воспринимать новости, чтобы не распространять фейковую информацию.

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Видео: РБК-Украина