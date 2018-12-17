Обдурили, використали і кинули: реакція мережі на відмову Лаврова від "ЛДНР"

Сергій Лавров (Фото: mid.ru)

Журналіст Денис Казанський зазначив, що в підсумку РФ нашкодила в Україні абсолютно всім

В заяві міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лавра про те, що Кремль не збирається визнавати самопроголошені Донецькі і Луганські "народні республіки" терористичних угруповань "Л/ДНР" - вся суть російської політики і російської держави. Про це в понеділок, 17 грудня, повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook.

Відомий блогер відреагував на сьогоднішні слова голови МЗС РФ щодо того, що Москва нібито хоче зберегти відносини з Україною і не втратити її.

"Анексія Криму, захоплення Слов'янська Гіркіним та подальша перестрілка в цьому місті, обіцянка українським військовим зеленого коридору в Іловайські і розстріл колони, недавнє захоплення моряків - все це на думку Лаврова дрібниці, які українці повинні зрозуміти і пробачити. А сепаратисти з ОРДЛО, яких обдурили, використали і кинули, повинні заради інтересів Росії ще трохи помучитися, щоб потім повернутися до складу України. Москві так буде зручніше", - написав Казанський.

Також він зазначив, що в підсумку РФ нашкодила в Україні абсолютно всім. Тих, хто був проти зближення з Росією, радикалізували і ще більше віддалили. Тих, хто хотів до Росії - підставили, кинули і відштовхнули.

Відео: facebook.com/den.kazansky

"Причому, як завжди, найбільше постраждали ті, хто пов'язував із Росією якісь надії. Їх просто використали в якості витратного матеріалу, змусили вмирати заради ефектної картинки в телевізорі, а тепер прямим текстом кажуть - вони нам не потрібні", - йдеться у публікації.

Як наголосив журналіст, нинішня заява Лаврова стала наочним прикладом, чому не можна мати справ із РФ.

"Люди для неї - пил. Навіть ті, кого Москва називає "своїми" і нібито захищає. Такі взагалі зазвичай страждають більше всіх - їх при необхідності зраджують без найменших коливань. Сподіваюся ця ситуація допоможе зрозуміти прихильникам "республік", чому українці у 2013-2014 році так відчайдушно боролися за євроінтеграцію і чому багато хто готові були радше померти, ніж дозволити Януковичу лягти під Путіна і Лаврова", - резюмував він.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

В коментарях до посту Казанського його підписники жваво відреагували на аналіз слів голови МЗС РФ Лаврова і висловили солідарність із думкою журналіста щодо російської агресії в Україні, інтервенції та окупації як Криму, так і окремих районів Донецької та Луганської областей:

"Переклад з російськомирного на людський: Дружній народ - на кого нападають або планують напасти Братський народ - це кого вже окупували. Ворожий народ - на кого лячно напасти. (с) не моє";

"Після "воювати з Україною ми не будемо, це я вам обіцяю" прямо гора з плечей, б**ть";

"І на цій тварині кров українців (та інших народів, яких вбивали і вбивають рашисти), як головному співучаснику всіх злочин кремлівського антилюдського режиму";

"Боже, яке же він гі**о";

"Ми були в комфортному стані поки ваш "русский мир" не прийшов на Донбас! Я хочу кричати - забирайте своїх росіян і техніку з Донбасу. Залиште нас у спокої! Дайте нам жити так, як ми жили без вас! Поверніть мені мою Батьківщину, мій дім! Підіть геть";

"Та ні - самі жеріть своє ОРДЛО";

""Всі, хто живуть на Україні, повинні бути у комфортному стані".))) Померти уві сні? Дбайливі які. А Зеленополье, Іловайськ, Дебальцеве це був їх "нервовий зрив"? Мр**і";

"А я знаю, який м'яз першим скоротився зараз у жителів недореспублік! Звикайте"...

Скріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

Як повідомлялося, раніше блогер та журналіст Денис Казанський розповів, що із-за убогості жителі тимчасово оккупированых територій Донбасу їздять на заробітки в Абхазію.

Також ми писали про те, що житель окупированного Донецька Олександр Болюх, який займався під час окупації переведенням грошей у готівку, розповів про те, як "поліція "ДНР"" розправлялася з дрібними комерсантами.

Нагадаємо, нещодавно виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала українцям про те, як потрібно сприймати новини, щоб не поширювати фейковую інформацію.

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Відео: РБК-Україна