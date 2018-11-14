"Кормили с земли": житель Донецка рассказал о зверствах в "ДНР"

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Мужчина рассказал о профессии, которая появилась в ОРДЛО после оккупации

Житель окупированного Донецка Александр Болюх, который занимался во время оккупации обналичиванием денег, рассказал о том, как полиция "ДНР" расправлялась с мелкими коммерсантами. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Денис Казанский.

Александр Болюх рассказал, что он занимался в Донецке обналичиванием денег. Так как в "ДНР" исчезли банки и банкоматы, а жители продолжали получать пенсии и социальные выплаты в гривнах на карты, их нужно было каким-то образом снимать. Для этого нужно было выехать за пределы оккупированной территории, что многим было неудобно. Поэтому появились обнальщики – люди, которым жители перечисляли свои деньги в гривнах на карту Приват24, а они выдавали сразу наличными в рублях сумму по курсу.

В 2014 году этот бизнес расцвел и точки обналичивания денег были в Донецке на каждом углу. Коммерсанты, которые занялись этим бизнесом, стали преуспевать и в какой-то момент они заинтересовали "полицию ДНР". Некоторые коммерсанты согласились на крышевание бандитами, а вот те, кто не согласился – получили проблемы.

В один прекрасный день пришли и к Александру Балюху. Его отправили в подвал, а из квартиры украли коллекцию ценных момент, а все банковские карты, на которых у Балюха было более миллиона рублей, вычистили.

"Надо мной издевались, пытали, делали все, чтобы я был сговорчивей на отдачу денег. Меня кормили с земли, как животное, пытали, не давая спать, обливали водой и избивали, когда я на коленях ползал, умоляя пощадить" - рассказал Александр Болюх.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "ДНР" выступили звезды российской эстрады под дулами автоматов.

А также рассказывали о том, что в Запорожье нашли студентку-любительницу "русского мира".

Видео: РБК-Украина