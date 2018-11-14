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"Годували з землі": мешканець Донецька розповів про звірства в "ДНР"

STYLERВійна    14.11.2018 - 17:30
"Годували з землі": мешканець Донецька розповів про звірства в "ДНР"
Колаж РБК-Україна

Чоловік розповів про професію, яка з'явилася в ОРДЛО після окупації

Житель окупованого Донецька Олександр Болюх, який займався під час окупації переведенням грошей у готівку, розповів про те, як поліція "ДНР" розправлялася з дрібними комерсантами. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці Facebook блогер Денис Казанський.

Олександр Болюх розповів, що він займався в Донецьку переведенням грошей. Так як в "ДНР" зникли банки і банкомати, а жителі продовжували отримувати пенсії і соціальні виплати в гривнях на карти, їх потрібно було якимось чином знімати. Для цього потрібно було виїхати за межі окупованої території, що багатьом було незручно. Тому з'явилися обнальщики – люди, яким мешканці перераховували свої гроші в гривнях на карту Приват24, а вони видавали відразу готівкою суму в рублях за курсом.

В 2014 році цей бізнес процвітав і точки переведення в готівку грошей були в Донецьку на кожному розі. Комерсанти, які зайнялися цим бізнесом, почали процвітати і в якийсь момент вони зацікавили "поліцію ДНР". Деякі комерсанти погодилися на кришування бандитами, а ось ті, хто не погодився – отримали проблеми.

В один прекрасний день прийшли й до Олександра Балюха. Його відправили в підвал, а з квартири вкрали колекцію цінних момент, а всі банківські картки, на яких у Балюха було більше мільйона рублів, вичистили.

"Наді мною знущалися, катували, робили все, щоб я був поступливішими на віддачу грошей. Мене годували з землі, як тварину, катували, не даючи спати, обливали водою і били, коли я на колінах повзав, благаючи пощадити" - розповів Олександр Болюх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "ДНР" виступили зірки російської естради під дулами автоматів.

А також розповідали про те, що у Запоріжжі знайшли студентку-любительку "російського світу".

Відео: РБК-Україна

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