"Под дулом автоматов": в "ДНР" выступили звезды российской эстрады

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Пользователей возмутил поступок участника Евровидения

На территории оккупированного Донецка выступили звезды российской эстрады Юлия Михальчик и участник международного конкурса Евровидение белорусский певец Дмитрий Колдун. Видео, в котором видно, как сцену охраняют мужчины в камуфляжной форме с автоматами, опубликовала на своей странице в Instagram Юлия Михальчик.

Концерт состоялся в центре оккупированного Донецка в воскресенье, 11 ноября и был приурочен к фейковым выборам в "ДНР". Дмитрий Колдун, который в 2007 году занял на Евровидении 6 место, пытался разогреть публику своими песнями.

На видео, которое опубликовала Юлия Михальчик, видно, что на заднем плане возле сцены стоят боевики с автоматами.

Кроме того, на кадрах видео видно, что народу на площади совсем немного.

В комментариях к видео поклонники раскритиковали Дмитрия Колдуна за то, что он посетил оккупированную территорию и выступил в поддержку фейковых главарей.

"Нужно было привлечь к исполнению песни и мальчика с ружьем. Хорошо он в кадр попал! Веселая у вас работа! Романтика", "Автоматчик тоже в команде певца?", "Все с вами ясно", " А почему дядя с автоматом не спел? Ну Дима может уже забыть о гастролях в Украине", "Колдун как певец, накрылся медным тазиком, осталось выступить на празднике сатанистов, чтобы уже по полной", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/mikhalchikyuliya)

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети засмеяли "предвыборный" ролик боевиков на Донбассе.

А также рассказывали о том, что жителей "ДНР" и "ЛНР" завлекали на выборы дешевыми овощами.

Видео: РБК-Украина