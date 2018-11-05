"Так можно и до майдана доскакаться": в сети засмеяли "предвыборный" ролик боевиков на Донбассе

Фото: коллаж РБК-Украина

В 45-секундном ролике с помощью хореографического номера в сопровождении "кислотной" музыки группа молодых людей устраивает сценку-ликбез - как нужно голосовать

В Интернете появилось видео, агитирующее принять участие в незаконных выборах, которые организовывают боевики из группировки "ЛНР" в отдельных районах Луганской области. Ролик под названием "Все на выборы!" был опубликован на ресурсе "Роисся24" на странице в соцсети Facebook и вызвал настоящую бурю эмоций, насмешек и сарказма.

Речь идет о голосовании, которые террористы "Л/ДНР" намерены провести 11 ноября 2018 года. Эти "выборы" противоречат Минским договоренностям и являются незаконными.

Скрин: facebook.com/roissya24

В 45-секундном ролике с помощью хореографического номера в сопровождении "кислотной" музыки группа молодых людей устраивает своеобразную сценку-ликбез - как нужно голосовать. При этом актеры, которые изображают электорат, почему-то постоянно прыгают и скачут, что у зрителя может вызвать аллюзию к известной кричалке про "москалей".

Скрин: facebook.com/roissya24

Действо, возможно, должно было проиллюстрировать задор и веселый нрав жителей "молодой республики", однако эффект вызвало противоположный.

Видео: facebook.com/roissya24

В комментариях к ролику подписчики соцсети в ироничной форме высказывают мнение относительно данной агитации, развивают "тему" и отмечают, что больше всего видеотворение похоже на рекламу общественного туалета:

"На выборах один вопрос: Не против ли вы, чтобы "ЛНР" оставалась банановой республикой? Варианты: 1. Да, я не против; 2. Нет, я не против";

"Не успел к сожалению рассмотреть на этом зажигательном видео к какой из "республик" относится призыв, хотя это и не важно наверное. Главное видно, что "республика" развивается и живет счастливо и препиваючи! Не то, что было до 2014 года, когда фашисты только угнетали людей и запрещали говорить на руском языке! Честно говоря после просмотра аж самому захотелось поехать и проголосовать там, что, наверное, и сделаю. Думаю, наши братья "дамбаские" не будут против одного лишнего голоса за руское будущее ордло!";

"А чтобы пришедшие не отвлекались от голосования и даже не могли поднять взгляд, в углу Владимир Владимирович в красных стрингах будет стриптиз танцевать";

"Мама дорогая... А вот музыка неправильная. Должно быть что нибудь русско-народное, Калинка, например, ну или хотя бы из репертуара Маши Распутиной";

Скрин: facebook.com/roissya24

"Так можно и до майдана доскакаться?! Куда смотрят силовые органы?";

"Когда уже появится статья "за оскорбление моего разума";

"При просмотре возникло ощущение, что они там все хотят сходить по-маленькому. А увидев солдат ВСУ - заодно сходят и по-большому, не отходя от урны";

Скрин: facebook.com/roissya24

"Нескрепная агитация! Непорядок! Низкопоклонство перед Западом! Дергания эти непонятные. Русофобия какая-то на святой Руси!";

"Танец маленьких идиотов";

"Я так понимая, что русский мир это заразно";

"Ну как реклама общественных туалетов вполне годно получилось"...

Скрин: facebook.com/roissya24

Ранее в Минобороны рассказали, что российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным разведки, на предстоящих "выборах" на оккупированном Донбассе будут голосовать не более 30% избирателей. Также сообщалось, что в случае неявки на "избирательные участки" оккупационная "власть" угрожает лишить пенсионеров выплат.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина