"Так можно и до майдана доскакаться": у мережі глузують з "передвиборчого" ролика бойовиків на Донбасі

Фото: колаж РБК-Україна

В 45-секундному ролику за допомогою хореографічного номера у супроводі "кислотної" музики група молодих людей влаштовує сценку-лікнеп - як потрібно голосувати

В Інтернеті з'явилося відео, що агітує взяти участь у незаконних виборах, які організовують бойовики з угрупування "ЛНР" в окремих районах Луганської області. Ролик під назвою "Всі на вибори!" був опублікований на ресурсі "Роисся24" на сторінці в соцмережі Facebook і викликав справжню бурю емоцій, глузування та сарказму.

Йдеться про голосування, які терористи "Л/ДНР" мають намір провести 11 листопада 2018 року. Ці "вибори" суперечать Мінським домовленостям і є незаконними.

Скрін: facebook.com/roissya24

У 45-секундному ролику за допомогою хореографічного номера у супроводі "кислотної" музики група молодих людей влаштовує своєрідну сценку-лікнеп - як потрібно голосувати. При цьому актори, які зображують електорат, чомусь постійно стрибають та скачуть, що у глядача може викликати алюзію до відомої кричалки про "москалів".

Скрін: facebook.com/roissya24

Дійство, можливо, мало б проілюструвати запал та веселу вдачу жителів "молодої республіки", проте ефект викликало протилежний.

Відео: facebook.com/roissya24

В коментарях до ролика підписники соцмережі в іронічній формі висловлюють думку щодо даної агітації, розвивають "тему" та відзначають, що найбільше відео схоже на рекламу громадського туалету:

"На виборах одне питання: Чи не проти ви, щоб "ЛНР" залишалася банановою республікою? Варіанти: 1. Так, я не проти; 2. Ні, я не проти";

"Не встиг на жаль розглянути на цьому запальному відео до якої з "республік" відноситься заклик, хоча це і не важливо, напевно. Головне видно, що "республіка" розвивається і живе щасливо та препиваючи! Не те, що було до 2014 року, коли фашисти лише гнобили людей і забороняли говорити російською мовою! Чесно кажучи після перегляду аж самому захотілося поїхати і проголосувати там, що, напевне, і зроблю. Думаю, наші брати "дамбаскіє" не будуть проти одного зайвого голосу за російське майбутнє ордло!";

"А щоб ті, хто прийшли, не відволікалися від голосування і навіть не могли підняти погляд, у кутку Володимир Володимирович у червоних стрінгах буде стриптиз танцювати";

"Мама дорога... А от музика неправильна. Повинно бути щось російсько-народне, Калінка, наприклад, ну або хоча б з репертуару Маші Распутіної";

Скрін: facebook.com/roissya24

"Так можна і до майдану доскакаться?! Куди дивляться силові органи?";

"Коли вже з'явиться стаття "за образу мого розуму";

"При перегляді виникло відчуття, що вони там всі хочуть сходити по-маленькому. А побачивши солдатів ЗСУ - заодно сходять і по-великому, не відходячи від урни";

Скрін: facebook.com/roissya24

"Нескрепна агітація! Непорядок! Низькопоклонство перед Заходом! Смикання ці незрозумілі. Русофобія якась на святій Русі!";

"Танець маленьких ідіотів";

"Я так розуміючи, що "русский мир" це заразно";

"Ну як реклама громадських туалетів цілком придатно вийшло"...

Скрін: facebook.com/roissya24

Раніше в Міноборони розповіли, що російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборчу кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Згідно з даними розвідки, на майбутніх виборах" на окупованому Донбасі будуть голосувати не більше 30% виборців. Також повідомлялося, що у разі неявки на "виборчі дільниці" окупаційна "влада" загрожує позбавити пенсіонерів виплат.

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Відео: РБК-Україна