"Выборы глав "ДНР" и "ЛНР": жителей завлекают на выборы дешевыми овощами

Фото: Коллаж РБК-Украина

Денис Казанский продемонстрировал соответствующие снимки

Блогер и политический обозреватель Денис Казанский показал, как жителей ЛНР и ДНР завлекают на выборы дешевыми продуктами. Соответствующие снимки опубликованы в Facebook.

"В ОРДЛО сегодня проходят так называемые "выборы глав ДНР и ЛНР". По данным экзитполов на эту минуту в ДНР лидирует картошка, а в ЛНР-капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", - указано в сообщении.

Пользователи возмутились, некоторые привели аналогию с Майданом, где "бесплатно кормили, поили и зазывали концертами Вакарчука и Русланы":

Скриншот комментариев: (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, что власть "ЛНР" поддержали "приватизацию" пустующего жилья.

Мы писали, что на Донбассе задержали 8 подозреваемых в связях с боевиками ЛДНР.

А также о том, что в сети высмеяли трейлер "блокбастера" боевиков "ЛДНР".

Видео: РБК-Украина