ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Выборы глав "ДНР" и "ЛНР": жителей завлекают на выборы дешевыми овощами

STYLERЖизнь    12.11.2018 - 16:30
"Выборы глав "ДНР" и "ЛНР": жителей завлекают на выборы дешевыми овощами
Фото: Коллаж РБК-Украина

Денис Казанский продемонстрировал соответствующие снимки

Блогер и политический обозреватель Денис Казанский показал, как жителей ЛНР и ДНР завлекают на выборы дешевыми продуктами. Соответствующие снимки опубликованы в Facebook.

"В ОРДЛО сегодня проходят так называемые "выборы глав ДНР и ЛНР". По данным экзитполов на эту минуту в ДНР лидирует картошка, а в ЛНР-капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", - указано в сообщении.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐµÐ½Ð¸ÑÐ° ÐÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐµÐ½Ð¸ÑÐ° ÐÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾.

Пользователи возмутились, некоторые привели аналогию с Майданом, где "бесплатно кормили, поили и зазывали концертами Вакарчука и Русланы": 

&quot;Выборы глав &quot;ДНР&quot; и &quot;ЛНР&quot;: жителей завлекают на выборы дешевыми овощами

Скриншот комментариев: (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, что власть "ЛНР" поддержали "приватизацию" пустующего жилья.

Мы писали, что на Донбассе задержали 8 подозреваемых в связях с боевиками ЛДНР.

А также о том, что в сети высмеяли трейлер "блокбастера" боевиков "ЛДНР".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь