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"Вибори голів "ДНР" і "ЛНР": жителів заманюють на вибори дешевими овочами

STYLERЖиття    12.11.2018 - 16:30
"Вибори голів "ДНР" і "ЛНР": жителів заманюють на вибори дешевими овочами
Фото: Колаж РБК-Україна

Денис Казанський продемонстрував відповідні знімки

Блогер і політичний оглядач Денис Казанський показав, як жителів ЛНР і ДНР заманюють на вибори дешевими продуктами. Відповідні знімки опубліковані в Facebook.

"В ОРДЛО сьогодні проходять так звані "вибори голів ДНР і ЛНР". За даними екзитполів на цю хвилину в ДНР лідирує картопля, а в ЛНР-капуста. На другому місці йдуть морква і цибуля відповідно", - зазначено у повідомленні.

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Користувачі обурилися, деякі призвели аналогію з Майданом, де "безкоштовно годували, поїли і зазивали концертами Вакарчука та Руслани":

&quot;Вибори голів &quot;ДНР&quot; і &quot;ЛНР&quot;: жителів заманюють на вибори дешевими овочами

Скріншот коментарів: (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, що влада "ЛНР" підтримали "приватизацію" порожнього житла.

Ми писали, що на Донбасі затримали 8 підозрюваних у зв'язках з бойовиками ЛДНР.

А також про те, що в мережі висміяли трейлер "блокбастера" бойовиків "ЛДНР".

Відео: РБК-Україна

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