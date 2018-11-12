"Вибори голів "ДНР" і "ЛНР": жителів заманюють на вибори дешевими овочами

Фото: Колаж РБК-Україна

Денис Казанський продемонстрував відповідні знімки

Блогер і політичний оглядач Денис Казанський показав, як жителів ЛНР і ДНР заманюють на вибори дешевими продуктами. Відповідні знімки опубліковані в Facebook.

"В ОРДЛО сьогодні проходять так звані "вибори голів ДНР і ЛНР". За даними екзитполів на цю хвилину в ДНР лідирує картопля, а в ЛНР-капуста. На другому місці йдуть морква і цибуля відповідно", - зазначено у повідомленні.

Користувачі обурилися, деякі призвели аналогію з Майданом, де "безкоштовно годували, поїли і зазивали концертами Вакарчука та Руслани":

Скріншот коментарів: (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, що влада "ЛНР" підтримали "приватизацію" порожнього житла.

Ми писали, що на Донбасі затримали 8 підозрюваних у зв'язках з бойовиками ЛДНР.

А також про те, що в мережі висміяли трейлер "блокбастера" бойовиків "ЛДНР".

Відео: РБК-Україна