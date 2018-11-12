"Вибори голів "ДНР" і "ЛНР": жителів заманюють на вибори дешевими овочами

Денис Казанський продемонстрував відповідні знімки
Блогер і політичний оглядач Денис Казанський показав, як жителів ЛНР і ДНР заманюють на вибори дешевими продуктами. Відповідні знімки опубліковані в Facebook.
"В ОРДЛО сьогодні проходять так звані "вибори голів ДНР і ЛНР". За даними екзитполів на цю хвилину в ДНР лідирує картопля, а в ЛНР-капуста. На другому місці йдуть морква і цибуля відповідно", - зазначено у повідомленні.
Користувачі обурилися, деякі призвели аналогію з Майданом, де "безкоштовно годували, поїли і зазивали концертами Вакарчука та Руслани":
Скріншот коментарів: (facebook.com/den.kazansky)
Нагадаємо, що влада "ЛНР" підтримали "приватизацію" порожнього житла.
Ми писали, що на Донбасі затримали 8 підозрюваних у зв'язках з бойовиками ЛДНР.
А також про те, що в мережі висміяли трейлер "блокбастера" бойовиків "ЛДНР".
Відео: РБК-Україна