Перевод часов: нужно ли переставлять время на телефоне и какие приборы делают это сами

В ночь на 25 октября Украина перейдет на стандартное время: в 4:00 часы должны показывать 3:00. Необходимо ли вмешиваться в настройки смартфона , компьютера или бытовой техники, зависит от того, поддерживает ли устройство автоматическое обновление времени и часового пояса.

Нужно ли переводить часы на телефоне

Если на смартфоне включена автоматическая установка даты, времени и часового пояса, переводить его вручную не нужно.

На iPhone эта функция доступна в разделе "Параметры" - "Общие" - "Дата и время" - "Задавать автоматически". Apple также рекомендует иметь подключение к Интернету и текущую версию программного обеспечения. Для определения часового пояса устройство может использовать данные о местоположении.

На Android нужно проверить два параметра: "Автоматические дата и время" и "Автоматический часовой пояс". Google отмечает, что на совместимых устройствах часовой пояс может определяться по геоданным.

Поэтому перед переходом достаточно открыть настройки смартфона и убедиться, что автоматические параметры активны.

Какие устройства меняют время сами

Автоматическая корректировка возможна на устройствах, получающих актуальные данные о времени и часовом поясе.

В частности, это:

смартфоны и планшеты

компьютеры и ноутбуки

смарт часы синхронизированы со смартфоном

некоторые другие устройства с подключением к сети и поддержкой автоматического часового пояса.

Например, в Windows можно включить автоматическую установку времени и автоматический часовой пояс. Microsoft также предполагает автоматический учет перехода на летнее время.

Одновременно само наличие электронного дисплея не означает, что прибор переведет время самостоятельно. Если устройство не имеет соответствующей функции, его придется настроить вручную.

Какие часы нужно переводить вручную

В первую очередь это касается:

механических часов

обычных кварцевых часов без синхронизации

старых электронных будильников

части автомобильных часов

бытовой техники с часами, которые настраиваются кнопками вручную.

С бытовыми устройствами универсального правила нет: способности зависят от конкретной модели. Поэтому дисплей на микроволновке или духовом аппарате не является признаком автоматического перевода времени.

Что делать, если телефон не перевел время

Если после перехода смартфон показывает неправильное время, не торопитесь переводить его вручную.

Сначала проверьте:

включена ли автоматическая установка времени

правильно ли установлен часовой пояс

есть ли подключение к интернету

или обновленное программное обеспечение устройства.

Для iPhone Apple также рекомендует проверить настройки геолокационных служб, которые могут использоваться для определения часового пояса.

Изменится ли время в будильнике

Если будильник работает через системное время, после автоматического перехода он будет использовать уже новое время. Отдельно переносить установленные будильники час назад не нужно.

А вот на автономном электронном будильнике или другом устройстве с ручной настройкой время нужно проверить отдельно.

Что сделать перед 25 октября

Есть простой чеклист:

На смартфоне проверить автоматические дату, время и часовой пояс. На компьютере убедитесь, что автоматическая установка времени и часового пояса включена. Проверьте, синхронизируются ли смарт часы со смартфоном. На автомобиле посмотреть на часы после перехода на зимнее время и при необходимости изменить их вручную. Проверить приборы с часами, особенно если время на них устанавливается кнопками.

Главное правило просто: если устройство автоматически получает актуальное время и часовой пояс, вручную переводить его не нужно. Механические и автономные часы следует проверить отдельно.

Действующий порядок начисления времени в Украине устанавливает переход на стандартное время в последнее воскресенье октября. Соответствующее постановление Кабинета министров №509 остается в силе в редакции от 18 декабря 2025 года.