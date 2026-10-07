Переведення годинників: чи треба переставляти час на телефоні та які прилади роблять це самі

У ніч на 25 жовтня Україна перейде на стандартний час: о 4:00 годинники мають показувати 3:00. Чи потрібно втручатися в налаштування смартфона , комп'ютера або побутової техніки, залежить від того, чи підтримує пристрій автоматичне оновлення часу та часового поясу.

Що треба перевірити перед переводом годинників, розповідає Styler.

Чи треба переводити годинник на телефоні

Якщо на смартфоні увімкнене автоматичне встановлення дати, часу та часового поясу, переводити його вручну не потрібно.

На iPhone ця функція доступна в розділі "Параметри" - "Загальні" - "Дата і час" - "Задавати автоматично". Apple рекомендує також мати підключення до інтернету та актуальну версію програмного забезпечення. Для визначення часового поясу пристрій може використовувати дані про місцеположення.

На Android потрібно перевірити два параметри: "Автоматичні дата й час" та "Автоматичний часовий пояс". Google зазначає, що на сумісних пристроях часовий пояс може визначатися за геоданими.

Тому перед переходом достатньо відкрити налаштування смартфона й переконатися, що автоматичні параметри активні.

Які пристрої змінюють час самі

Автоматичне коригування можливе на пристроях, які отримують актуальні дані про час і часовий пояс.

Зокрема, це:

смартфони та планшети

комп'ютери й ноутбуки

смарт годинники, синхронізовані зі смартфоном

деякі інші пристрої з підключенням до мережі та підтримкою автоматичного часового поясу.

Наприклад, у Windows можна окремо ввімкнути автоматичне встановлення часу та автоматичний часовий пояс. Microsoft також передбачає автоматичне врахування переходу на літній час.

Водночас сама наявність електронного дисплея не означає, що прилад переведе час самостійно. Якщо пристрій не має відповідної функції, його доведеться налаштувати вручну.

Які годинники потрібно переводити вручну

Насамперед це стосується:

механічних годинників

звичайних кварцових годинників без синхронізації

старих електронних будильників

частини автомобільних годинників

побутової техніки з годинником, який налаштовується кнопками вручну.

З побутовими приладами універсального правила немає: можливості залежать від конкретної моделі. Тому дисплей на мікрохвильовці чи духовці не є ознакою автоматичного переведення часу.

Що робити, якщо телефон не перевів час

Якщо після переходу смартфон показує неправильний час, не поспішайте переводити його вручну.

Спочатку перевірте:

чи ввімкнене автоматичне встановлення часу

чи правильно встановлений часовий пояс

чи є підключення до інтернету

чи оновлене програмне забезпечення пристрою.

Для iPhone Apple також рекомендує перевірити налаштування служб геолокації, які можуть використовуватися для визначення часового поясу.

Чи зміниться час у будильнику

Якщо будильник працює через системний час смартфона, після автоматичного переходу він використовуватиме вже новий час. Окремо переносити встановлені будильники на годину назад не потрібно.

А ось на автономному електронному будильнику або іншому пристрої з ручним налаштуванням час потрібно перевірити окремо.

Що зробити перед 25 жовтня

Є простий чекліст:

На смартфоні перевірити автоматичні дату, час і часовий пояс. На комп’ютері переконатися, що автоматичне встановлення часу та часового поясу ввімкнене. Перевірити, чи синхронізується смарт годинник зі смартфоном. На автомобілі подивитися на годинник після переходу на зимовий час і за потреби змінити його вручну. Перевірити прилади з окремим годинником, особливо якщо час на них встановлюється кнопками.

Головне правило просте: якщо пристрій автоматично отримує актуальний час і часовий пояс, вручну переводити його не треба. Механічні та автономні годинники потрібно перевірити окремо.

Чинний порядок обчислення часу в Україні встановлює перехід на стандартний час в останню неділю жовтня. Відповідна постанова Кабінету міністрів №509 залишається чинною в редакції від 18 грудня 2025 року.