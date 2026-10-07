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Главная Гороскопы Происхождение имени Мария: древняя библейская история, значение и другие интересные факты
Гороскопы 07 октября 2026 · 10:04
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Происхождение имени Мария: древняя библейская история, значение и другие интересные факты

Одно из самых известных женских имен имеет давнюю историю, несколько языковых версий и десятки форм в разных странах
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Происхождение имени Мария: древняя библейская история, значение и другие интересные факты

Мария – имя с библейской и древней историей (фото: Styler)

Марию называют одним из самых известных женских имен в христианской культуре. Он встречается еще в библейских текстах, а сегодня имеет десятки языковых форм. Однако с его значением все гораздо интереснее: у исследователей нет одной версии, которую можно было бы считать окончательно доказанной.

Styler объясняет, откуда происходит это имя, какие значения ему приписывают и как оно прошло путь от старого имени Мириам до современной Марии.

От Мириам до Марии

Древнейшей формой имени считают Мириам (Miryam) - именно так звали, в частности, сестру Моисея и Аарона в Ветхом Завете. В Новом Завете имя матери Иисуса передано по-гречески как Mariam или Maria, а впоследствии форма Maria распространилась в латинском и других европейских языках. Oxford Bibliographies отмечает, что евангельские тексты используют формы Maria и Mariam, связанные с древнееврейским Miriam.

Именно поэтому украинская Мария, английская Mary, французская Marie, итальянская Maria и арабская Maryam имеют общие давние корни.

А вот с буквальным переводом все сложнее.

Почему значение имени Мария до сих пор вызывает споры

Этимологию Miryam исследователи объясняют по-разному. Среди версий есть связь с древнеегипетским корнем, который трактуют как "любимая", а также с древнееврейскими словами, связанными с понятиями "горесть" или "непокорность".

Например, Vatican News отмечает, что есть несколько объяснений происхождения имени: среди них - "любимая Богом", "княгиня", "госпожа", а в древней христианской традиции появилось и толкование "морская звезда!" При этом источник прямо указывает на разнообразие объяснений и не представляет их как однозначно установленную этимологию.

Научные справочные труды также более осторожны. В частности, Catholic Encyclopedia называет этимологию Miriam "чрезвычайно сомнительной" и рассматривает несколько возможных корней.

Поэтому популярное утверждение, что Мария точно означает только "возлюбленная" или только "горькая", будет упрощением.

Имя, которое стало частью разных культур

Особенность Марии еще и в том, что это имя не осталось чисто библейским. Оно стало одним из самых распространенных женских имен в христианских странах и начало многочисленным национальным формам.

В украинской традиции употребляются Мария, Марийка, Маричка, Маруся, Марийка. В разных языках можно встретить Maria, Marie, Mary, Maria, Mariam, Maryam.

Имя также носят несколько разных библейских персонажей. Кроме матери Иисуса, в Новом Завете упоминаются, в частности, Мария Магдалина и Мария из Вифании. Именно поэтому имя не было связано с одной женщиной даже в раннехристианской традиции.

Интересный факт о "Марии"

В христианской традиции существует даже отдельный праздник, посвященный имени Маря. В Католической церкви его отмечают 12 сентября. История этого празднования берет начало в XVI веке, а затем оно распространилось на всю Католическую церковь.

В то же время, конкретную дату именин Марии в украинской традиции следует определять по календарю той церкви, к которой относится человек, ведь даты памяти святых в разных календарных традициях могут отличаться.

Следовательно, Мария - это имя, история которого значительно древнее современного его звучания. Оно прошло через древнееврейскую, греческую и латинскую языковые традиции, а его первоначальное значение до сих пор имеет несколько конкурирующих объяснений.

Ранее мы рассказывали о том, что означает имя Артем и почему оно настолько популярно среди родителей в Украине.

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