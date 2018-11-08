Популярная российская группа выступит в "ДНР"

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Концерт состоится 9 ноября на площади Ленина

В пятницу, 9 ноября, в оккупированном Донецке состоится концерт звезд российской эстрады группы "Градусы" и Брендона Стоуна.

Как пишут сепаратистские ресурсы, в пятницу, 9 ноября, при содействии Русского центра на сцене площади Ленина выступят звезды российской эстрады группа: "Градусы" и певец Брендон Стоун.

Пользователи сети шутят, что концертами некогда известных групп так называаемое "руководство" "молодой республики" хочет отвлечь внимание жителей Луганска от нищеты.

"Не, ну надо же народ отвлекать от безработицы и обнищания - вот руководство и старается", - комментирует пользователь.

Скриншот (vk.com)

Отметим, группа "Градусы" известна по песням "Режиссер", "Я больше никогда" и "Кто ты?". Брендон Стоун обрел известность после участия в российском шоу "Голос".

Напомним, в оккупированном Донецке с песнями "Океана Ельзи" прошла кавер-тусовка.

Также добавим, Таисия Повалий выступила с сольным концертом в Кремле.

Видео: РБК-Украина