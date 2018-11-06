"На меня начались гонения": опальная украинская певица выступила в Кремле с заявлением

Фото: Таисия Повалий (УНИАН)

Артистка призналась, почему долгое время не выступала

Известная украинская певица, которая переехала жить в Россию, Таисия Повалий выступила с сольным концертом в Кремле. Перед выступлением артистка рассказала, почему в ее творческой карьере был большой перерыв, пишет издание "Дни.ру".

Таисия Повалий рассказала, что у нее был непростой период в жизни. Она перестала выступать, праздновать юбилеи и уехала в другую страну. Также она рассказала, что на нее начались гонения.

"Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой. Я даже не праздновала свой юбилей – просто было очень грустно. Уехала в Испанию, долго жила среди природы, ушла в себя и искала ответы на все вопросы", - сообщила Повалий перед началом своего концерта.

Она рассказала, что в уединении она поняла, что должна выполнять свою миссию и вернуться на сцену.

"И вот тогда-то я многое поняла, осознала, что должна выполнять свою миссию на этой земле, данную мне Богом. Выполнять, несмотря ни на какие преграды. И как только я к этому пришла, мне одна за другой стали приходить песни. Вот и захотелось их исполнить, а заодно отметить юбилеи, которые тогда пришлось пропустить. Концерт в Кремле – определенный жизненный этап...", - заявила певица.

Во время премьеры своей программы "Сердце – дом для любви", Таисия Повалий исполнила в Кремле "Ой, у вишневому саду" и "Цвіте терен", а также знаменитую "Червону руту".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Шнуров посвятил стих российской чиновнице после "молодежного" скандала.

А также рассказывали о том, что известный шоумен Дмитрий Коляденко высказался о войне на Донбассе.

Видео: РБК-Украина