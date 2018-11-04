"Я же - украинец": известный шоумен высказался о войне на Донбассе

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Дмитрий Коляденко заявил, что Украина должна вернуть себе оккупированные территории

Популярный украинский шоумен, певец Дмитрий Коляденко, которого не так давно пытались оттащить за ногу со сцены, охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в стране.

Во время общения с фанатами в чате на сайте издания "Главред", эпатажный артист признался, что очень переживает из-за того, что в стране война.

"Идет война, и уже не первый год. Это страшная и кошмарная ситуация", - сказал он.

Шоумен подчеркнул, что все артисты из-за агрессии России против Украины мучаются и страдают.

"Они-то хотят выступать, радовать и баловать людей, отвлекать от войны, но ситуация остается напряженная, когда не до песен, не до плясок. Потому я как артист - за прекращение войны и возвращение наших территорий", - сказал Дмитрий.

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

"Очень переживаю по этому поводу. Не могу не переживать, я же - украинец", - резюмировал Коляденко.

Ранее Ирина Билык заинтриговала украинцев подписанным "важным документом" с Коляденко.

Видео: РБК-Украина