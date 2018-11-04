"Я - українець": відомий шоумен висловився про війну на Донбасі

Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Дмитро Коляденко заявив, що Україна повинна повернути собі окуповані території

Популярний український шоумен, співак Дмитро Коляденко, якого не так давно намагалися відтягнути за ногу зі сцени, охарактеризував ситуацію, яка склалася в країні.

Під час спілкування з фанатами у чаті на сайті видання "Главред", епатажний артист зізнався, що дуже переживає через те, що в країні війна.

"Йде війна, і вже не перший рік. Це страшна і жахлива ситуація", - сказав він.

Шоумен підкреслив, що всі артисти через агресію Росії проти України мучаться і страждають.

"Вони хочуть виступати, радувати і балувати людей, відволікати від війни, але ситуація залишається напруженою, коли не до пісень, не до танців. Тому я як артист - за припинення війни і повернення наших територій", - сказав Дмитро.

Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

"Дуже переживаю з цього приводу. Не можу не переживати, я ж - українець", - резюмував Коляденко.

Раніше Ірина Білик заінтригувала українців підписаним "важливим документом" з Коляденком.

Відео: РБК-Україна