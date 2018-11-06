"За прямоту спасибо вещей Ольге": Шнуров посвятил стих российской чиновнице после "молодежного" скандала

Фото: коллаж РБК-Украина

Артист отметил, что без народа российскому государству было бы гораздо легче

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, прокомментировал скандальное заявление чиновницы Ольги Глацких относительно того, что правительство РФ ничего не должно молодежи. Артист 6 ноября в своем Instagram посвятил ей - чемпионке Олимпиады-2004 в Афинах в групповых упражнениях по художественной гимнастике - стих.

Так, на днях руководительница департамента молодежной политики Свердловской области (кстати, уже бывшая) во время встречи в администрации Кировграда с местными молодежными объединениями заявила, что государство "вообще в принципе ничего не должно" молодым людям, которым должны только их родители, а "государство не просило их вас рожать".

Скрин: instagram.com/shnurovs

В своем стихотворении Шнуров поблагодарил Глацких за прямоту. Артист также отметил, что без народа государству было бы гораздо легче.

Ниже приводится само произведение:

"То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все, как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий -

Без нас бы государству было п*зже".

Скрин: instagram.com/shnurovs

В комментариях к стихотворению Шнурова его подписчики в саркастической форме в целом также хвалебно отзываются о прямоте чиновницы:

"Да никто ничего давным давно не ждет от государства. Тут идет разговор о том, что даже за деньги особо ждать нечего. В сравнении с другими странами, где цена соответствует качеству";

"Человек рубанул правду-матку, а ее отстранили. Где справедливость?";

"Вот между прочим девочка в корень зрит, матку правду так сказать нам рвет. Именно так нам будут говорить через 10 лет и про пенсионеров и про детей и вообще про любую социальную поддержку"...

Скрин: instagram.com/shnurovs

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров отреагировал на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина относительно возможности применения превентивного ядерного удара и опубликовал стих на эту тему.

Также мы писали о том, что Шнуров написал стих на тему религиозной войны и того, как РПЦ реагирует на предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

Напомним, недавно фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о том, что жители регионов предложили в проекте "Великие имена России" назвать аэропорт в Санкт-Петербурге его именем.

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Видео: РБК-Украина