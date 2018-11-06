"За прямоту спасибо вещей Ольге": Шнуров присвятив вірша російській чиновниці після "молодіжного" скандалу

Фото: колаж РБК-Україна

Артист зазначив, що без народу російській державі було б набагато легше

Відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно одружився, прокоментував скандальну заяву чиновниці Ольги Глацьких щодо того, що уряд РФ нічого не винен молоді. Артист 6 листопада у своєму Instagram присвятив їй - чемпіонці Олімпіади-2004 в Афінах у групових вправах з художньої гімнастики - вірша.

Так, днями керівниця департаменту молодіжної політики Свердловської області (до речі, вже колишня) під час зустрічі в адміністрації Кировграда з місцевими молодіжними об'єднаннями заявила, що держава "взагалі нічого не винна" молодим людям, яким винні лише їх батьки, а "держава не просила їх вас народжувати".

Скрін: instagram.com/shnurovs

У своєму вірші Шнурів подякував Глацьких за прямоту. Артист також зазначив, що без народу державі було б набагато легше.

Нижче наводиться сам твір (мовою оригіналу):

"То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все, как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий -

Без нас бы государству было п*зже".

Скрін: instagram.com/shnurovs

У коментарях до вірша Шнурова його підписники в саркастичній формі в цілому також хвалебно відгукуються щодо прямоти чиновниці:

"Так ніхто нічого давним давно не чекає від держави. Тут йдеться про те, що навіть за гроші особливо чекати нічого. У порівнянні з іншими країнами, де ціна відповідає якості";

"Людина рубанула правду-матку, а її усунули. Де справедливість?";

"От між іншим дівчинка в корінь дивиться, правду матку так сказати нам рве. Саме так нам будуть казати через 10 років і про пенсіонерів, і про дітей і взагалі про будь-яку соціальну підтримку"...

Скрін: instagram.com/shnurovs

Раніше повідомлялося, що Сергій Шнуров відреагував на скандальну заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливості застосування превентивного ядерного удару і опублікував вірш на цю тему.

Також ми писали про те, що Шнурів написав вірш на тему релігійної війни і того, як РПЦ реагує на надання Українській православній церкві автокефалії.

Нагадаємо, нещодавно фронтмен групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про те, що жителі регіонів запропонували в проекті "Великі імена Росії" назвати аеропорт у Санкт-Петербурзі його ім'ям.

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Відео: РБК-Україна