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"На мене почалися гоніння": опальна українська співачка виступила в Кремлі з заявою

STYLERПерсона    06.11.2018 - 16:00
Фото: Таїсія Повалій (УНІАН)
Фото: Таїсія Повалій (УНІАН)

Артистка зізналася, чому тривалий час не виступала

Відома українська співачка, яка переїхала жити в Росію, Таїсія Повалій виступила з сольним концертом в Кремлі. Перед виступом артистка розповіла, чому в її творчій кар'єрі була велика перерва, пише видання "Дні.ру".

Таїсія Повалій розповіла, що у неї був непростий період в житті. Вона перестала виступати, святкувати ювілеї і виїхала в іншу країну. Також вона розповіла, що на неї почалися гоніння.

"Деякий час тому у мене всередині була якась зупинка. Раптом зник вогонь, який завжди повинен горіти в артиста. Мені не хотілося нічого. Саме тоді на мене почалися гоніння, період у житті був непростий. Я навіть не святкувала свій ювілей – просто було дуже сумно. Поїхала в Іспанію, довго жила серед природи, пішла в себе і шукала відповіді на всі питання", - повідомила Повалій перед початком свого концерту.

Вона розповіла, що в самоті вона зрозуміла, що повинна виконувати свою місію і повернутися на сцену.

"І ось тоді-то я багато чого зрозуміла, усвідомила, що мушу виконувати свою місію на цій землі, дану мені Богом. Виконувати, незважаючи ні на які перешкоди. І як тільки я до цього прийшла, мені одна за одною стали приходити пісні. Ось і захотілося їх виконати, а заодно відзначити ювілеї, які тоді довелося пропустити. Концерт в Кремлі – певний життєвий етап...", - заявила співачка.

Під час прем'єри своєї програми "Серце – будинок для любові", Таїсія Повалій виконала в Кремлі "Ой, у вишневому саду" та "Цвіте терен", а також знамениту "Червону руту".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Шнурів присвятив вірш російській чиновниці після "молодіжного" скандалу.

А також розповідали про те, що відомий шоумен Дмитро Коляденко висловився про війну на Донбасі.

Відео: РБК-Україна

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