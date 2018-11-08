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Популярна російська група виступить в "ДНР"

STYLERЖиття    08.11.2018 - 21:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Концерт відбудеться 9 листопада на площі Леніна

У п'ятницю, 9 листопада, в окупованому Донецьку відбудеться концерт зірок російської естради групи "Градуси" і Брендона Стоуна.

Як пишуть сепаратистські ресурси, в п'ятницю, 9 листопада, за сприяння Російського центру на сцені площі Леніна виступлять зірки російської естради: група "Градуси" і співак Брендон Стоун.

Користувачі мережі жартують, що концертами колись відомих груп так называаемое "керівництво "молодої республіки" хоче відволікти увагу жителів Луганська від злиднів.

"Не, ну треба ж відволікати народ від безробіття та зубожіння - ось керівництво і старається", - коментує користувач.

Популярна російська група виступить в &quot;ДНР&quot;

Скріншот (vk.com)

Зазначимо, група "Градуси" відома за піснями "Режисер", "Я більше ніколи" і "Хто ти?". Брендон Стоун здобув популярність після участі в російському шоу "Голос".

Нагадаємо, в окупованому Донецьку з піснями "Океану Ельзи" пройшла кавер-тусовка.

Також додамо, Таїсія Повалій виступила з сольним концертом в Кремлі.

Відео: РБК-Україна

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