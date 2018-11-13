"Під дулом автоматів": у "ДНР" виступили зірки російської естради

Колаж РБК-Україна

Користувачів обурив вчинок учасника Євробачення

На території окупованого Донецька виступили зірки російської естради Юлія Михальчик і учасник міжнародного конкурсу Євробачення білоруський співак Дмитро Колдун. Відео, на якому видно, як сцену охороняють чоловіки у камуфляжній формі з автоматами, опублікувала на своїй сторінці в Instagram Юлія Михальчик.

Концерт відбувся у центрі окупованого Донецька у неділю, 11 листопада і був приурочений до фейкових виборів у "ДНР". Дмитро Колдун, який у 2007 році посів на Євробаченні 6 місце, намагався розігріти публіку своїми піснями.

На відео, яке опублікувала Юлія Михальчик, видно, що на задньому плані біля сцени стоять бойовики з автоматами.

Крім того, на кадрах відео видно, що народу на площі зовсім небагато.

У коментарях до відео шанувальники розкритикували Дмитра Колдуна за те, що він відвідав окуповану територію і виступив на підтримку фейкових ватажків.

"Потрібно було залучити до виконання пісні і хлопчика з рушницею. Добре він в кадр потрапив! Весела у вас робота! Романтика", "Автоматник теж у команді співака?", "Все з вами ясно", " А чому дядько з автоматом не заспівав? Ну Діма може вже забути про гастролі в Україні", "Колдун як співак, накрився мідним тазом, залишилося виступити на святі сатаністів, щоб вже по повній", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/mikhalchikyuliya)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі засміяли "передвиборчий" ролик бойовиків на Донбасі.

А також розповідали про те, що жителів "ДНР" і "ЛНР" заманювали на вибори дешевими овочами.

Відео: РБК-Україна