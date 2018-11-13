ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Під дулом автоматів": у "ДНР" виступили зірки російської естради

STYLERЖиття    13.11.2018 - 16:45
"Під дулом автоматів": у "ДНР" виступили зірки російської естради
Колаж РБК-Україна

Користувачів обурив вчинок учасника Євробачення

На території окупованого Донецька виступили зірки російської естради Юлія Михальчик і учасник міжнародного конкурсу Євробачення білоруський співак Дмитро Колдун. Відео, на якому видно, як сцену охороняють чоловіки у камуфляжній формі з автоматами, опублікувала на своїй сторінці в Instagram Юлія Михальчик.

Концерт відбувся у центрі окупованого Донецька у неділю, 11 листопада і був приурочений до фейкових виборів у "ДНР". Дмитро Колдун, який у 2007 році посів на Євробаченні 6 місце, намагався розігріти публіку своїми піснями.

На відео, яке опублікувала Юлія Михальчик, видно, що на задньому плані біля сцени стоять бойовики з автоматами.

Крім того, на кадрах відео видно, що народу на площі зовсім небагато.

У коментарях до відео шанувальники розкритикували Дмитра Колдуна за те, що він відвідав окуповану територію і виступив на підтримку фейкових ватажків.

"Потрібно було залучити до виконання пісні і хлопчика з рушницею. Добре він в кадр потрапив! Весела у вас робота! Романтика", "Автоматник теж у команді співака?", "Все з вами ясно", " А чому дядько з автоматом не заспівав? Ну Діма може вже забути про гастролі в Україні", "Колдун як співак, накрився мідним тазом, залишилося виступити на святі сатаністів, щоб вже по повній", - написали користувачі.

&quot;Під дулом автоматів&quot;: у &quot;ДНР&quot; виступили зірки російської естради&quot;Під дулом автоматів&quot;: у &quot;ДНР&quot; виступили зірки російської естради

Скріншот коментарів (instagram.com/mikhalchikyuliya)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі засміяли "передвиборчий" ролик бойовиків на Донбасі.

А також розповідали про те, що жителів "ДНР" і "ЛНР" заманювали на вибори дешевими овочами.

Відео: РБК-Україна

Новини України ДНРвыборыроссийские артисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся