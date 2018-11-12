В Запорожье нашли студентку-любительницу "русского мира"

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На своих страницах в соцсетях девушка публикует антиукраинские материалы

В Запорожском транспортном университете нашли студентку, которая является активной сторонницей "русского мира". О девушке сообщил военный ВСУ, блогер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в социальной сети Facebook.

Анатолий Штефан Штирлиц рассказал, что девушка – студентка юридического факультета Запорожского транспортного университета и переселенка.

"Знакомьтесь. Алина Афонина, переселенка, студентка Запорожского НТУ (юридический факультет). Активная сторонница "русского мира", Путина, против украинской позиции та пренебрежение к Вооруженным силам Украины. Активный пользователь социальных сетей под псевдонимом Martini_2504. Обычная предательница и приспособленка", - написал военный и попросил сделать репост своей публикации, а также отметить военных, общественных деятелей и руководство Запорожского университета.

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

В комментариях Анатолий Штефан Штирлиц отметил, что после публикации, фотографии на аккаунтах девушки стали исчезать, а на страницу самого блогера была осуществлена атака.

Скриншоты (facebook.com/ukrop.bc)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети показали погибшего на Донбассе героя Юрия Олейника с позывным "Полтава", который погиб на Светлодарской дуге.

А также мы рассказывали историю 21-летнего бойца с позывным "Растишка".

Бойца звали Владислав Вячеславович Писаренко. Известно, что Владислав не особо жаловал украинскую власть, но очень трепетно относился к Украине. Любил свою страну. Он был уверен, что можно вернуть территорию Донецка к нормальной жизни, но надо обязательно победить в этой необъявленной войне.

Видео: РБК-Украина