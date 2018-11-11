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"Фанат охоты, работал трактористом": в сети показали погибшего на Донбассе героя (фото)

STYLERВойна    11.11.2018 - 13:30
Фото: Боец АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: Боец АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Мужчина работал трактористом

Украинцам в сети показали фото украинского бойца, который погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков. Об этом сообщил Владимир Кухар на странице в Facebook.

"Погиб наш боевой побратим, боец 12БТрО Юрий Михайлович Олейник (Юра "Полтава"). Он вышел на свое последнее боевое задание как сапер на Светлодарской дуге. Родился в 1974 году в Полтавской области, Кобеляцкий район. Жил в Киеве, на улице Туполева. Работа в Киево-Святошинском Дорожно-эксплуатационном управлении трактористом", - говорится в сообщении.

&quot;Фанат охоты, работал трактористом&quot;: в сети показали погибшего на Донбассе героя (фото)

Фото: погибший на Донбассе герой (facebook.com/kukhar)

Подчеркивается, что во время войны в 2014-2015 годах служил в третьем взводе.

"Получил звание старшины. Был опытным бойцом и очень хорошим человеком. Фанат охоты, любил хозяйничать. Вкусно готовил", - уточняется в тексте сообщения.

Как выяснилось позже, у героя осталось двое детей – сын и дочка, 1996 и 1998 годов рождения.

"15 ноября должен был быть 44-й день рождения Юры", - подчеркивается в сообщении.

&quot;Фанат охоты, работал трактористом&quot;: в сети показали погибшего на Донбассе героя (фото)

Фото: скриншот поста (facebook.com/kukhar)

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

Кроме того, Украина призвала Европейский союз ввести санкции против всех, кто участвует в организации "выборов" на оккупированном Донбассе.

Герои, погибшие в октябре 2018 (video.rbc.ua)

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