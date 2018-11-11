"Фанат полювання, працював трактористом": в мережі показали загиблого на Донбасі героя (фото)

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Чоловік працював трактористом

Українцям в мережі показали фото українського бійця, який загинув на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомив Володимир Кухар на сторінці Facebook.

"Загинув наш бойовий побратим, боєць 12БТрО Юрій Михайлович Олійник (Юра "Полтава"). Він вийшов на своє останнє бойове завдання як сапер на Світлодарській дузі. Народився в 1974 році в Полтавській області, Кобеляцький район. Жив у Києві, на вулиці Туполєва. Робота в Києво-Святошинському Дорожньо-експлуатаційному управлінні трактористом", - йдеться в повідомленні.

Фото: загиблий на Донбасі герой (facebook.com/kukhar)

Підкреслюється, що під час війни в 2014-2015 роках служив у третьому взводі.

"Отримав звання старшини. Був досвідченим бійцем і дуже хорошою людиною. Фанат полювання, любив поратися. Смачно готував", - уточнюється в тексті повідомлення.

Як з'ясувалося пізніше, у героя залишилося двоє дітей – син і донька, 1996 та 1998 років народження.

"15 листопада повинен був бути 44-й день народження Юри", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/kukhar)

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 листопада 2018 року, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.

Крім того, Україна закликала Європейський союз запровадити санкції проти всіх, хто бере участь в організації виборів на окупованому Донбасі.

Герої, загиблі у жовтні 2018 (video.rbc.ua)