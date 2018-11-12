У Запоріжжі знайшли студентку-любительку "російського світу"

Колаж РБК-Україна

На своїх сторінках у соцмережах дівчина публікує антиукраїнські матеріали

У Запорізькому транспортному університеті знайшли студентку, яка є активною прихильницею "руського миру". Про дівчину повідомив військовий ВСУ, блогер Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анатолій Штефан Штірліц розповів, що дівчина – студентка юридичного факультету Запорізького транспортного університету та переселенка.

"Знайомтеся. Аліна Афоніна, переселенка, студентка Запорізького національного технічного університету (юридичний факультет). Активна прихильниця "російського миру", Путіна, проти української позиції та зневага до Збройних сил України. Активний користувач соціальних мереж під псевдонімом Martini_2504. Звичайна зрадниця і приспособленка", - написав військовий і попросив зробити репост своїй публікації, а також зазначити військових, громадських діячів та керівництво Запорізького університету.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

В коментарях Анатолій Штефан Штірліц зазначив, що після публікації, фотографії на акаунтах дівчини стали зникати, а на сторінку самого блогера була здійснена атака.

Скріншоти (facebook.com/ukrop.bc)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в мережі показали загиблого на Донбасі героя Юрія Олійника з позивним "Полтава", який загинув на Светлодарской дузі.

А також ми розповідали історію 21-річного бійця з позивним "Растишка".

Бійця звали Владислав В'ячеславович Писаренко. Відомо, що Владислав не особливо жалував українську владу, але дуже трепетно ставився до України. Любив свою країну. Він був упевнений, що можна повернути територію Донецька до нормального життя, але треба обов'язково перемогти у цій неоголошеній війні.

Відео: РБК-Україна