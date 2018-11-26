Информационная гигиена: как не стать жертвой фейковых новостей

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Уляна Супрун порекомендовала украинцам, как реагировать на тревожные новости

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун напомнила украинцам о том, как нужно воспринимать новости, чтобы не распространять фейковую информацию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что в Украине могут ввести военное положение и отметила, что самое важное в этой ситуации – сохранять спокойствие. Она порекомендовала придерживаться определенных правил поведения в информационном пространстве, чтобы не навредить стране.

"Не забывайте, что Россия ведет гибридную войну. Мы все, когда употребляем, обсуждаем, распространяем и создаем новости, можем как помочь, так и навредить стране. Чтобы не случилось последнего, нужно соблюдать важный список правил", - написала и. о. министра и напомнила, на что нужно обращать внимание во время прочтения новостей.

"Доверяйте только информации, которая подтверждена несколькими достоверными источниками (желательно официальными). Новости можно читать на страницах Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Петра Порошенко, ВМС ВС Украины. Если видите сенсационную, шоковую, возмущенную новость, отправьте ее в трехчасовой карантин. Даже официальные сайты могут взломать. Если через три часа нет уточнения или опровержения, можете реагировать", - написала Супрун.

Она посоветовала не паниковать и не зацикливаться на одних и тех же новостях и отвлекаться, если новости вызывают такую реакцию.

"Не паникуйте. Хаос и паника ничем сейчас не помогут Украине. Если не можете не паниковать, делайте это тихо, чтобы не заразить других. Не зацикливайтесь. Если чувствуете, что в десятый раз перечитываете одни и те же новости или второй час без остановки обновляете ленту Facebook, то лучше займитесь работой", - порекомендовала и. о. министра и добавила, что читать нужно только качественные СМИ.

"Читайте качественные иноземные СМИ, но не обижайтесь, что они освещают наши события нейтрально. Если видите ретрансляцию российских фейков или пропаганду, лучше обратитесь в редакцию или напишите комментарий с опровержением", - отметила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что журналист рассказал о реакции росСМИ на ситуацию в Азовском море.

А также мы писали о том, что Денис Казанский уличил росСМИ во лжи.

Видео: РБК-Украина