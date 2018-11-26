"Не верьте вбросам": известный блогер уличил росСМИ во лжи

Коллаж РБК-Украина

СМИ "ДНР" также рассказали об обстановке в Донецке

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский опроверг информацию российских медиа о том, что на оккупированных территориях Донецкой области начались массированные обстрелы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В воскресенье вечером, 25 ноября в нескольких российских СМИ появилась информация о том, что украинские военные начали "обстрелы жилых домов на окраине Донецка". Денис Казанский опроверг эту информацию и сообщил, что он связался со своими знакомыми в Донецке, которые подтвердили, что это фейковая информация.

Скриншоты (facebook.com/den.kazansky)

"Российские "свободные СМИ" пишут про "массированные обстрелы Донецка" ВСУ, которых нет. Уточнил у своих знакомых в Донецке - там все спокойно. Не верьте вбросам. Это такие же фейкометы, как и федеральные СМИ РФ. Удивительно, что даже "СМИ ДНР" подают более правдивую информацию, чем "Дождь" и "Эхо Москвы". Официальный сайт "ДНР" пишет, что обстановка в Донецке спокойная", - написал на своей странице Денис Казанский.

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Денис Казанский сообщил о безногой террористке, которую выселяют из квартиры за долги по коммунальным услугам.

А также писали о том, что в сети подняли на смех любительницу боевиков.

Видео: РБК-Украина