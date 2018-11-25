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"Воевала за Курченко и МММщика": безногую террористку выселяют на улицу из-за долгов

STYLERВойна    25.11.2018 - 13:45
"Воевала за Курченко и МММщика": безногую террористку выселяют на улицу из-за долгов
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Террористке оторвало ногу в 2015 году

Боевики на оккупированном Донбассе решили выселить на улицу свою безногую "коллегу" из-за долгов по коммуналке. Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Воевала за то, чтобы Курченко мог отжать себе заводы и шахты Ахметова, а никчемный МММщик стал вождем Донбасса. Теперь никому не нужна, и не может даже за жилье заплатить", - говорится в подписи.

&quot;Воевала за Курченко и МММщика&quot;: безногую террористку выселяют на улицу из-за долгов

Фото: террористка "ДНР" осталась на улице из-за долгов (twitter.com/den_kazansky)

Обратим внимание, что речь идет о "героине ДНР" Вале Гетманчук, которая воевала против Украины до января 2015 года. Террористка потеряла ногу под Красногоровкой, поскольку "ней прикрылись".

Подчеркнем, что инцидент вызвал "море" смеха среди пользователей сети.

"Придется на одной ноге до Киева скакать. Но пока это сделает, одни уши остануться", - сказал пользователь Виктор Виктор.

"Для амебы нога важнее, чем орган приема пищи", - подчеркнул юзер Курт Свенссон.

"Я правильно понимаю, она уже одной ногой на улице?", - уточнил пользователь Джон Рей.

&quot;Воевала за Курченко и МММщика&quot;: безногую террористку выселяют на улицу из-за долгов

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Ранее мы писали о том, как переселенка рассказала о методах пропаганды в "ДНР".

Напомним, сообщалось, что Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".

А также писали о том, что житель Донецка рассказал о жутких зверствах в "ДНР".

Видео: РБК-Украина 

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