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"Нікому не потрібна": безногу "героїню ДНР" викидають на вулицю через комуналку

STYLERВійна    25.11.2018 - 13:45
"Нікому не потрібна": безногу "героїню ДНР" викидають на вулицю через комуналку
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Терористці відірвало ногу в 2015 році

Бойовики на окупованому Донбасі вирішили виселити на вулицю свою безногу "колегу" через борги по комуналці. Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Воювала за те, щоб Курченко міг віджати собі заводи і шахти Ахметова, а нікчемний МММмник став вождем Донбасу. Тепер нікому не потрібна, і не може навіть за житло заплатити", - йдеться у підписі.

&quot;Нікому не потрібна&quot;: безногу &quot;героїню ДНР&quot; викидають на вулицю через комуналку

Фото: терористка "ДНР" залишилася на вулиці з-за боргів (twitter.com/den_kazansky)

Звернемо увагу, що мова йде про "героїню ДНР" Валентину Гетьманчук, яка воювала проти України до січня 2015 року. Терористка втратила ногу під Красногорівкою, оскільки "нею прикрилися".

Підкреслимо, що інцидент викликав "море сміху серед користувачів мережі.

"Доведеться на одній нозі до Києва скакати. Але поки це зробить, одні вуха залишаться", - сказав користувач Віктор Віктор.

"Для амеби нога важливіше, ніж орган прийому їжі", - підкреслив юзер Курт Свенссон.

"Я правильно розумію, вона вже однією ногою на вулиці?" - уточнив користувач Джон Рей.

&quot;Нікому не потрібна&quot;: безногу &quot;героїню ДНР&quot; викидають на вулицю через комуналку

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Раніше ми писали про те, як переселенка розповіла про методи пропаганди в "ДНР".

Нагадаємо, повідомлялося, що Amazon викрили в продаж товарів з символікою "ДНР".

А також писали про те, що житель Донецька розповів про страшні звірства в "ДНР".

Відео: РБК-Україна

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